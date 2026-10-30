Du lịch tàu biển cần chuyển từ chỉ quá cảnh sang lưu trú ngắn ngày

Du thuyền Villa Vie Odyssey đã đến vịnh Nha Trang vào ngày 12-8 - Ảnh: H.T.

Ngày 30-10, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa.

Tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho rằng một con tàu cập cảng không chỉ đưa du khách đến một điểm tham quan mà còn mang theo cơ hội kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Theo ông, câu hỏi đặt ra với Việt Nam không chỉ là làm thế nào để đón thêm nhiều chuyến tàu, mà là làm thế nào để tham gia sâu hơn, chủ động hơn và hưởng lợi nhiều hơn trong chuỗi giá trị du lịch tàu biển quốc tế.

Hoạt động du lịch tàu biển tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu dựa vào các chuyến tàu ghé cảng, với thời gian tham quan trên bờ tương đối ngắn, sản phẩm tại một số điểm đến còn tập trung vào tham quan danh thắng, di tích và mua sắm, việc khai thác chiều sâu văn hóa, trải nghiệm cộng đồng và gia tăng chi tiêu vẫn còn dư địa đáng kể.

Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Du ngoạn Việt - khẳng định muốn phát triển du lịch tàu biển rất cần một hệ sinh thái đồng bộ tại mỗi địa phương.

Đôi khi bến cảng rộng, đẹp, tốt nhưng lại thiếu nhà chờ, nhà hàng hay nhà vệ sinh phải đi xa.

Ông đơn cử tại Khánh Hòa, hạ tầng cảng đã rất tốt, nhưng thiếu sự đồng bộ từ những yếu tố liên quan như: Thiếu bãi đỗ xe tại các điểm du lịch chính, nguy cơ ùn tắc giao thông do đặc thù khách tàu biển thường sử dụng nhiều xe cỡ lớn, thiếu điểm tham quan, thiếu sản phẩm có chiều sâu và gắn với đặc trưng văn hóa bản địa.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng Khánh Hòa có cơ sở để chọn du lịch tàu biển làm hướng đột phá, từng bước hình thành cực tăng trưởng mới của kinh tế biển.

Để mở rộng du lịch tàu biển, ông đề xuất Khánh Hòa phát triển theo ba nấc gồm làm tốt vai trò điểm ghé cảng, trở thành điểm đến để tàu lưu lại qua đêm và tiến tới cảng đầu cuối hành trình kết hợp sân bay Cam Ranh; cần giao một đầu mối chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến tàu, đồng thời làm tốt một cụm đón khách trước khi mở rộng đầu tư.

Một số chuyên gia cũng cho rằng du lịch tàu biển Việt Nam phải nâng từ mô hình "chỉ quá cảnh" sang mô hình "lưu trú ngắn ngày", thay vì chỉ đến vài giờ thì thu hút tàu biển lưu lại 2-3 đêm.

8 tháng đón 38 chuyến tàu biển quốc tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết trong 8 tháng năm 2026, tỉnh này đã đón 38 chuyến với hơn 60.000 lượt khách, vượt kết quả cả năm 2025. Dù vậy quy mô thị trường còn khiêm tốn, hình thức khai thác chủ yếu là đón khách tham quan trong ngày với thời gian lên bờ khoảng 6 - 8 giờ. Hạ tầng và dịch vụ chưa đồng bộ, sản phẩm chuyên biệt chưa phong phú, khả năng khai thác giá trị gia tăng còn hạn chế.

