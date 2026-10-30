Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Du lịch tàu biển cần chuyển từ chỉ quá cảnh sang lưu trú ngắn ngày

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Các chuyên gia cho rằng du lịch tàu biển Việt Nam phải nâng từ mô hình chỉ quá cảnh sang mô hình lưu trú ngắn ngày, thay vì chỉ đến vài giờ thì thu hút tàu biển lưu lại 2-3 đêm.

Du lịch tàu biển cần chuyển từ chỉ quá cảnh sang lưu trú ngắn ngày - Ảnh 1.

Du thuyền Villa Vie Odyssey đã đến vịnh Nha Trang vào ngày 12-8 - Ảnh: H.T.

Ngày 30-10, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa.

Tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho rằng một con tàu cập cảng không chỉ đưa du khách đến một điểm tham quan mà còn mang theo cơ hội kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Theo ông, câu hỏi đặt ra với Việt Nam không chỉ là làm thế nào để đón thêm nhiều chuyến tàu, mà là làm thế nào để tham gia sâu hơn, chủ động hơn và hưởng lợi nhiều hơn trong chuỗi giá trị du lịch tàu biển quốc tế.

Hoạt động du lịch tàu biển tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu dựa vào các chuyến tàu ghé cảng, với thời gian tham quan trên bờ tương đối ngắn, sản phẩm tại một số điểm đến còn tập trung vào tham quan danh thắng, di tích và mua sắm, việc khai thác chiều sâu văn hóa, trải nghiệm cộng đồng và gia tăng chi tiêu vẫn còn dư địa đáng kể.

Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Du ngoạn Việt - khẳng định muốn phát triển du lịch tàu biển rất cần một hệ sinh thái đồng bộ tại mỗi địa phương.

Đôi khi bến cảng rộng, đẹp, tốt nhưng lại thiếu nhà chờ, nhà hàng hay nhà vệ sinh phải đi xa.

Ông đơn cử tại Khánh Hòa, hạ tầng cảng đã rất tốt, nhưng thiếu sự đồng bộ từ những yếu tố liên quan như: Thiếu bãi đỗ xe tại các điểm du lịch chính, nguy cơ ùn tắc giao thông do đặc thù khách tàu biển thường sử dụng nhiều xe cỡ lớn, thiếu điểm tham quan, thiếu sản phẩm có chiều sâu và gắn với đặc trưng văn hóa bản địa.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng Khánh Hòa có cơ sở để chọn du lịch tàu biển làm hướng đột phá, từng bước hình thành cực tăng trưởng mới của kinh tế biển.

Để mở rộng du lịch tàu biển, ông đề xuất Khánh Hòa phát triển theo ba nấc gồm làm tốt vai trò điểm ghé cảng, trở thành điểm đến để tàu lưu lại qua đêm và tiến tới cảng đầu cuối hành trình kết hợp sân bay Cam Ranh; cần giao một đầu mối chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến tàu, đồng thời làm tốt một cụm đón khách trước khi mở rộng đầu tư.

Một số chuyên gia cũng cho rằng du lịch tàu biển Việt Nam phải nâng từ mô hình "chỉ quá cảnh" sang mô hình "lưu trú ngắn ngày", thay vì chỉ đến vài giờ thì thu hút tàu biển lưu lại 2-3 đêm.

8 tháng đón 38 chuyến tàu biển quốc tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết trong 8 tháng năm 2026, tỉnh này đã đón 38 chuyến với hơn 60.000 lượt khách, vượt kết quả cả năm 2025.

Dù vậy quy mô thị trường còn khiêm tốn, hình thức khai thác chủ yếu là đón khách tham quan trong ngày với thời gian lên bờ khoảng 6 - 8 giờ. Hạ tầng và dịch vụ chưa đồng bộ, sản phẩm chuyên biệt chưa phong phú, khả năng khai thác giá trị gia tăng còn hạn chế.

Du lịch tàu biển cần chuyển từ chỉ quá cảnh sang lưu trú ngắn ngày - Ảnh 2.Tàu Adora Magic City quốc tịch Panama đưa 4.000 du khách quốc tế đến Nha Trang

Tàu biển quốc tế Adora Magic City quốc tịch Panama đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa 4.000 du khách quốc tế đến Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lưu trú du lịch Nha Trang Nha Trang du lịch biển Tàu biển

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất