Quán 'khoác áo' Noel sớm, giới trẻ hẹn uống cà phê săn ảnh đẹp

Các bạn trẻ check-in, chụp ảnh bên cây thông Noel được trang trí rực rỡ tại quán cà phê - Ảnh: NGỌC SANG

Cây thông, ánh đèn cùng tiểu cảnh rực rỡ níu chân các bạn trẻ, gia đình đến thưởng thức cà phê và chụp ảnh.

Đón Noel sớm giữa không gian cà phê

Nép mình trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ (phường Gia Định), Nhâm Cafe gây chú ý với thiết kế phong cách nhà xưởng, kết hợp nhiều góc đón ánh sáng tự nhiên. Tông nâu trầm chủ đạo mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng.

Quán đã tranh thủ khoác lên sắc màu Giáng sinh với những quả cầu đỏ, cây thông xanh và mô hình gấu tuyết trắng. Các tiểu cảnh được bố trí khắp khuôn viên rộng khoảng 1.000m², kéo dài từ không gian bên trong đến khu vườn phía ngoài.

Nhiều khách đến quán lựa chọn áo len, khăn choàng và phụ kiện mang dáng dấp thời trang Noel để lưu lại những bức ảnh đón mùa lễ hội sớm.

Nhiều nhóm bạn kết hợp đi cà phê, trò chuyện và chụp ảnh Giáng sinh - Ảnh: LÊ HUY

Chị Hồng Nhung (18 tuổi, phường Hòa Hưng) khoe hầu như năm nào gần Giáng sinh cũng rủ nhau đi cà phê, vừa thưởng thức đồ uống, vừa tận hưởng không khí Noel và chụp nhiều ảnh để dành đăng trên trang cá nhân.

"Để có được những bức hình ưng ý, tụi em thường chuẩn bị kỹ khâu trang điểm, chọn trang phục và phối dresscode phù hợp với không gian quán được trang trí nhiều cây thông, đèn Giáng sinh như thế này", chị Nhung chia sẻ.

Mình thường chọn quán dựa vào chất lượng đồ uống và không gian. Gần Noel, trang trí của các quán mang đến cảm giác mới mẻ, đến quán càng thêm cảm hứng. Nhấp ngụm cà phê yêu thích, tận hưởng Giáng sinh sớm và chụp vài bức ảnh kỷ niệm còn gì bằng. Chị Như Quỳnh (phường Bình Quới, TP.HCM)

Nhấp ngụm cà phê ngon, đậm đà và thưởng lảm phong cảnh Giáng sinh sớm của quán còn gì thư giãn bằng - Ảnh: LÊ HUY

Không khí Noel tại các quán cà phê cũng thu hút nhiều gia đình vào dịp cuối tuần. Chị Trương Thanh Huệ (29 tuổi, phường Hiệp Bình) cho biết cả nhà đến quán để chụp ảnh và tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.

Sau những ngày làm việc bận rộn, đây là dịp để các thành viên cùng ra ngoài thư giãn và dành thời gian cho nhau.

Cả nhà cùng dạo quanh quán, đưa bé ngắm cảnh và khám phá những mô hình trang trí Giáng sinh. Em bé có vẻ rất thích hình ảnh ông già Noel cùng các tiểu cảnh nhiều màu sắc.

Chị Huệ nói khá thích những quán trang trí chủ đề Giáng sinh vì không gian ấm cúng, có nhiều góc đẹp để cả nhà chụp ảnh.

"Cà phê ở đó cũng khá ngon. Người lớn ngồi trò chuyện, uống cà phê thì các bé có thể ngắm cây thông, xem những món đồ trang trí và vui chơi", chị Huệ cười.

Gia đình chị Huệ cùng nhau chụp nhiều bức ảnh xinh xắn bên cây thông Noel tại quán cà phê - Ảnh: NGỌC SANG

Vừa nhâm nhi cà phê, vừa săn ảnh đẹp

Bên cạnh Nhâm Cafe, Cú Trên Cây Coffee trên đường Ung Văn Khiêm cũng mang sắc màu Giáng sinh với cách trang trí theo hướng mộc mạc, ấm cúng.

Những cây thông Noel lung linh dưới ánh đèn vàng, chiếc tất Giáng sinh, chú lính chì cùng các mô hình ông già Noel, người tuyết được bố trí xen kẽ trong không gian xanh. Đặc biệt, khu vực bàn tiệc được trang trí với khăn trải bàn đỏ caro, gợi cảm giác gần gũi như một bữa tiệc Giáng sinh tại gia.

Sự kết hợp giữa chất liệu gỗ, cây xanh và những món đồ trang trí đặc trưng mang đến cho không gian vẻ hoài cổ, tạo thêm lựa chọn cho khách muốn thưởng thức cà phê và chụp ảnh mùa lễ hội.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (20 tuổi, phường Minh Phụng) cho biết cùng bạn trai đã lên kế hoạch từ sớm cho buổi chụp ảnh Noel lần này. Ngay từ 7h sáng, Trinh đã trang điểm để kịp cùng bạn trai đến quán.

Sau một buổi, cả hai có được khá nhiều ảnh đẹp dù chưa có thời gian xem lại và chọn những tấm ưng ý nhất.

"Bình thường mình hay mua cà phê mang đi cho nhanh, ít khi ngồi lại quán. Những hôm đi chơi, chụp ảnh thì mình mới có dịp ngồi thưởng thức cà phê và ngắm không gian xung quanh.

Quán trang trí dễ thương, có nhiều góc chụp đẹp, nhiều cây xanh. Cà phê cũng rất ngon nên mình thấy hài lòng", Trinh chia sẻ.

Quán cà phê mùa Noel không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là điểm check-in được Ngọc Trinh yêu thích - Ảnh: LÊ HUY

Không chỉ nhâm nhi cà phê, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc khi mùa Noel sắp đến - Ảnh: LÊ HUY

Những góc quán cà phê được trang trí Giáng sinh sớm, thậm chí cả các dụng cụ, ống hút cũng mang sắc màu Giáng sinh - Ảnh: LÊ HUY