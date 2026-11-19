Hải sản khô các loại được nhiều đơn vị bán lẻ tìm kiếm thêm nguồn cung để chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm - Ảnh: N.TRÍ.

Các combo mua sắm Tết với giá tiết kiệm, phục vụ nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm và quà biếu Tết... cũng được nhiều doanh nghiệp chú trọng xây dựng từ sớm.

Siêu thị tăng nguồn hàng, tung thêm dịch vụ cho cuối năm

Thời điểm này, nhiều siêu thị đã nhấp nhổm tăng cường nguồn cung hàng để phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm.

Đại diện LOTTE MART cho biết đã tăng cường nhập khẩu trực tiếp nhiều sản phẩm bánh kẹo và nước uống nổi tiếng từ Hàn Quốc để phục vụ cho cả mùa Giáng sinh và Tết sắp tới. Đối với các mặt hàng thiết yếu khác như mắm, muối, gạo, đường, dầu ăn... đơn vị cam kết tiếp tục đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn hàng với mức giá tốt nhất cho khách hàng trong dịp cao điểm này.

Đơn vị này triển khai chương trình bình ổn giá riêng biệt, duy trì mức giá khuyến mại xuyên suốt cho 30 nhóm mặt hàng thiết yếu (sữa, trứng, dầu ăn và chất tẩy rửa) tại 6 siêu thị đến hết năm trước khi nhân rộng ra toàn hệ thống vào 2027.

Nổi bật trong mùa này là các combo mua sắm Tết, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết đã bắt đầu triển triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực, trong đó có các combo mua sắm Tết với giá tiết kiệm, phục vụ nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm và quà biếu Tết.

"Việc kết hợp các sản phẩm theo từng nhu cầu giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, mua sắm thuận tiện và chủ động cân đối chi tiêu.

Ngoài mua sắm trực tiếp tại siêu thị, đơn vị còn có dịch vụ Đặt Giao Ngay, tiện lợi giúp khách hàng thuận tiện mua sắm thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu ngay tại nhà, nhất là trong giai đoạn bận rộn chuẩn bị Tết".

Khách mua sắm dịp cuối năm tại Bách Hóa Xanh có cơ hội trúng các giải thưởng như tivi, máy giặt, tủ lạnh và nhiều sản phẩm gia dụng, góp phần tạo thêm niềm vui trong dịp Tết.

Nhiều siêu thị như MM Mega Market, GO!, Co.opmart... cho biết năm nay sẽ chủ động áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá sớm, kéo dài để kích cầu thị trường, đặc biệt vào cao điểm 1 tháng trước Tết Nguyên đán sẽ giảm sâu hơn với hàng thiết yếu, hàng được dùng nhiều dịp Tết như các loại khô, hạt, bánh kẹo...

Đơn vị sản xuất giò chả, nước mắm... giữ giá để giữ khách

Bà Trần Thị Hà, chủ cơ sở hộ kinh doanh Cohafood (Đồng Nai), cho biết với hơn 25 chủng loại như giò, chả, khô, nem nướng.., hiện khách hàng bắt đầu lên kế hoạch nhập hàng mùa Tết với số lượng dự báo tăng 4-5 lần so với ngày thường, và tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.



Tuy vậy, theo bà Hà, đơn vị cố gắng giữ giá bán ổn định như ngày thường như nem nướng 190.000 đồng/kg; chả lụa, chả cốm, chả bì, chả sụn gà 200.000 đồng/kg; chả bò 340.000 đồng/kg; khô gà lá chanh 450.000 đồng/kg, khô heo cháy tỏi...

Các loại bánh kẹo, hạt... vẫn đang được nhiều người bán giữ giá ổn định - Ảnh: N.TRÍ.

"Giá thịt năm nay tốt hơn so với năm ngoái nhưng giá thịt, nguyên vật liệu cuối năm thường tăng mạnh so với tháng thường. Tuy vậy, do đã cam kết với khách hàng là giữ giá như ngày thường nên phải chấp nhận tuân thủ để duy trì lượng khách ổn định vào mùa Tết", bà Hà khẳng định.

Trong khi đó, với sản phẩm nước mắm, ông Lê Anh, Giám đốc Công ty thực phẩm Lê Gia (Thanh Hóa) cho biết đã bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất hàng Tết với lượng tăng mạnh so với bình thường. Doanh nghiệp cũng chủ động đưa ra sản phẩm mới, phù hợp nhu cầu cuối năm như đa dạng các set quà tặng, bao bì đổi mới...

Về giá bán, ông Lê Anh chia sẻ dù giá cá nguyên liệu năm nay bình quân ở mức cao với 26.000 đồng/kg (năm ngoái chỉ 18.000 đồng/kg), nguyên vật liệu, bao bì khác cũng tăng giá nhưng nhiều tháng qua đơn vị vẫn chưa tăng giá bán và khả năng vẫn giữ giá bình ổn cho dịp Tết, thậm chí có chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng, đảm bảo doanh số bán ra.

"Đây là thời điểm rất nhạy cảm nên phải cân nhắc giá bán hợp lý, bởi thực tế sức mua năm nay đang chậm hơn mọi năm nên, nếu nghĩ đến tăng giá thì doanh số Tết chắc chắn sẽ giảm. Chúng ta phải chia sẻ với người tiêu dùng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Thạch Thị Chal Thi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (thương hiệu Sokfarm), cho biết ngoài đã tăng lượng sản xuất để trữ hàng cho mùa Tết, đơn vị cũng đã "khoác áo xuân" cho 6 sản phẩm nước uống được làm từ mật hoa dừa. Bao bì đã được đổi mới sang sắc đỏ, có họa tiết xuân, có set quà biếu tặng...

"Nhu cầu dịp cao điểm Tết có thể tăng gấp 4 lần ngày thường nhưng chúng tôi cam kết giữ giá bán như các tháng thường với mật hoa dừa tươi vẫn 480.000 đồng/thùng, mật hoa dừa tươi vị matcha 540.000 đồng/thùng" - bà nói.