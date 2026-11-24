Phối cảnh Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng của Công ty TNHH Arbin Energy (Mỹ) đầu tư tại Đà Nẵng - Ảnh: DSEZA

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 9-2026, các khu chức năng do đơn vị này quản lý có 668 dự án đầu tư, trong đó có 183 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 2,7 tỉ USD.

Đón loạt dự án sản xuất ô tô, công nghệ

Dự án mới nhất vừa được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng của Công ty TNHH Arbin Energy (Mỹ).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.050 tỉ đồng, triển khai trên diện tích hơn 5,3ha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (phường Liên Chiểu), thời hạn hoạt động 50 năm.

Nhà máy sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) quy mô lưới điện, với công suất thiết kế 5.000 container/năm, tương đương 5GWh.

Ngày 27-11 tới, Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô cũng sẽ khởi công khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô trên diện tích hơn 20ha tại Khu công nghiệp Hòa Liên.

Ngoài Tân Thành Đô, nhiều doanh nghiệp trong ngành ô tô cũng đăng ký rót vốn vào Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng.

Sản xuất thiết bị trong Nhà máy UAC Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết hoạt động thu hút đầu tư của thành phố đang chuyển từ chú trọng số lượng sang ưu tiên chất lượng.

Thời gian qua, đơn vị đã tiếp xúc, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế như NVIDIA, Samsung, SK, ST Engineering, ASCO Industries và Arbin Instruments.

Các lĩnh vực được nhà đầu tư quan tâm gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, công nghiệp hàng không vũ trụ và năng lượng.

Đà Nẵng ưu tiên các dự án có khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ. Các thị trường xúc tiến đầu tư trọng điểm gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đức và một số quốc gia châu Âu.

Gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, hạ tầng

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật vẫn là những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư.

Một số khu công nghiệp mới và các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã có nhà đầu tư hạ tầng nhưng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, hoàn thiện quy hoạch và xây dựng hạ tầng, chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu của các nhà đầu tư lớn.

Trong khi đó, các dự án bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và hàng không vũ trụ có yêu cầu cao về nguồn điện, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực.

Ban quản lý đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để đón các dự án mới.

Kho hàng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Trong nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng không chỉ nằm ở chính sách ưu đãi mà còn ở khả năng kết nối giữa Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng biển Liên Chiểu và hệ thống các khu công nghiệp.

Cùng với thu hút các dự án mới, Đà Nẵng đang thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng của doanh nghiệp nội địa vẫn là những rào cản khi tham gia chuỗi sản xuất của các tập đoàn quốc tế.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp, phối hợp với các hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác cung ứng trong nước. Thành phố cũng ưu tiên các dự án có khả năng hình thành chuỗi cung ứng tại chỗ, chuyển giao công nghệ, nâng tỉ lệ nội địa hóa và tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.