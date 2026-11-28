Nghệ nhân miền núi Đà Nẵng trình diễn nghề thủ công truyền thống - Ảnh: BÁ DŨNG

Chương trình hướng đến kết nối nghệ nhân, làng nghề, nhà sản xuất địa phương với các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhằm đưa những giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách.

Tại chương trình, các nghệ nhân giới thiệu, trình diễn cách chế biến những món ăn đặc trưng như mì Quảng, cao lầu, bánh xèo và các loại bánh dân gian, giúp người tham dự tìm hiểu nguyên liệu, phương thức chế biến và nét văn hóa ẩm thực của vùng đất xứ Quảng.

Không gian Botanical Bar giới thiệu các loại thức uống từ trà, thảo mộc, hoa, trái cây và nguyên liệu tự nhiên của địa phương, kết hợp với kỹ thuật pha chế hiện đại.

Đáng chú ý, cuộc thi sáng tạo thức uống "Hương vị Đà Nẵng - Da Nang Signature Healthy Drink Challenge" khuyến khích phát triển những thức uống từ nguyên liệu bản địa theo hướng tốt cho sức khỏe, hướng đến hình thành các sản phẩm đồ uống mang dấu ấn riêng của điểm đến.

Tinh hoa ẩm thực Đà Nẵng được giới thiệu như một điểm nhấn thu hút du khách - Ảnh: BÁ DŨNG

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, chương trình còn tổ chức không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng thủ công truyền thống.

Tọa đàm "Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch" là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và nghệ nhân trao đổi về cách đưa văn hóa địa phương vào kiến trúc, không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực và dịch vụ khách sạn.

Thông qua hoạt động kết nối giao thương trực tiếp (B2B), các cơ sở sản xuất, làng nghề và nhà cung ứng địa phương có cơ hội đưa sản phẩm vào hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch giai đoạn 2026 - 2030, ẩm thực được xác định là một trong những sản phẩm quan trọng để thu hút khách.

Thành phố hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch ẩm thực có chiều sâu văn hóa, gắn với sự kiện, lễ hội, di sản và biển, qua đó thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

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