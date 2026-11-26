Ông Nguyễn Chín, thợ lặn chuyên nghiệp ở vùng đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Giá nhân công xây dựng này là của năm 2026 tại vùng II, vùng III, vùng IV và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Giá nhân công xây dựng ở Cù Lao Chàm cao nhất

Theo quyết định, Sở Xây dựng công bố 13 dòng đơn giá thuộc ba nhóm chính, gồm nhân công xây dựng, nhân công vận hành, điều khiển máy và nhân công thực hiện các công tác khác.

Đối với những công việc như chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ, vệ sinh, bốc xếp, đào đắp đất đá, giá nhân công tại vùng II là 338.700 đồng/công, vùng III là 329.000 đồng/công, vùng IV là 317.000 đồng/công và Cù Lao Chàm là 370.500 đồng/công.

Những công việc như thi công cọc, bê tông, cốt thép, xây gạch, đá có giá nhân công từ 353.000 - 420.000 đồng/công. Trong đó, mức giá tại vùng II là 362.400 đồng/công, vùng III là 357.900 đồng/công.

Đối với các công việc lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình, gia công kết cấu gỗ, sắt thép, trát, ốp lát, sơn và khảo sát xây dựng, giá nhân công dao động từ 366.300 - 430.200 đồng/công.

Công nhân thi công trùng tu tháp cổ tại Khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh: BÁ DŨNG

Nhóm công việc lắp đặt, tháo dỡ đường dây tải điện, trạm biến áp, thiết bị công nghệ, thông tin, tín hiệu, đo lường và điều khiển có giá từ 381.100 - 461.200 đồng/công.

Đối với nhân công vận hành, điều khiển máy, mức giá dao động từ 359.800 - 446.500 đồng/công; nhân công lái xe từ 353.300 - 431.800 đồng/công; thủy thủ, thợ máy, thợ điện từ 342.800 - 426.500 đồng/công.

Các chức danh máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I và kỹ thuật viên cuốc II trên tàu sông có giá nhân công từ 353.300 - 429.100 đồng/công.

Với các chức danh tương ứng trên tàu biển, giá nhân công từ 400.400 - 502.400 đồng/công, riêng vùng IV không có mức giá được công bố.

Giá nhân công thuyền trưởng, thuyền phó dao động từ 413.400 - 518.100 đồng/công.

Thợ lặn có giá nhân công cao nhất

Đáng chú ý, trong số các loại công việc được công bố, thợ lặn có giá nhân công cao nhất, với mức 580.900 đồng/công tại vùng II, 557.400 đồng/công tại vùng III, 531.200 đồng/công tại vùng IV và 643.700 đồng/công tại Cù Lao Chàm.

Giá nhân công nghệ nhân cũng ở mức cao, dao động từ 526.000 - 604.500 đồng/công. Trong khi đó, kỹ sư thực hiện công tác khảo sát, thí nghiệm có giá nhân công từ 346.500 - 410.800 đồng/công.

Thợ lặn là công việc được áp dụng mức giá nhân công cao nhất tại Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Một ngày công được tính trên cơ sở làm việc 8 giờ. Theo quyết định, vùng II gồm các phường thuộc khu vực đô thị Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và ba xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Vùng III gồm các xã, phường thuộc khu vực Điện Bàn, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc...

Vùng IV gồm các xã thuộc khu vực Tiên Phước, Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn... Riêng xã đảo Tân Hiệp được áp dụng mức giá riêng.

Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở thời gian làm việc bình thường là 8 giờ/ngày, không quá 48 giờ/tuần.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, mức giá nhân công được công bố (có hiệu lực từ ngày 25-11) là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khác thuộc phạm vi áp dụng.