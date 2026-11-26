Cao tốc nối Đà Nẵng - Chu Lai sẽ hoàn tất trước 2030 - Ảnh AI minh họa

Ngày 26-11, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình họp với các đơn vị và cơ bản thống nhất lộ trình bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo bốn đợt, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng đợt đầu tiên trước ngày 25-3-2027.

Ông Bình nhấn mạnh hai mốc thời gian không được thay đổi là khởi công dự án trước ngày 29-3-2027 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 30-6-2030.

Tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, triển khai 7 khu tái định cư

Đối với các khu tái định cư phục vụ dự án, thành phố yêu cầu Sở Tài chính và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định.

Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm tổ chức họp, lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của người dân.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại 7 khu này được giao cho UBND các xã, phường thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao nghiên cứu phương án sử dụng kinh phí để hợp đồng thêm nhân lực, đảm bảo ít nhất ba cán bộ tăng cường cho mỗi xã, phường có khu tái định cư.

Các địa phương đồng thời rà soát quỹ đất hiện có, các dự án tái định cư đang triển khai và quỹ nhà, đất đủ điều kiện bố trí tái định cư cho người dân.

Tuyến đường chạy ven biển nối Hội An - Chu Lai hiện tại - Ảnh: BÁ DŨNG

Đối với nhu cầu di dời mồ mả phục vụ giải phóng mặt bằng, các địa phương có tuyến đường đi qua phải phối hợp với Sở Xây dựng Đà Nẵng thống kê số lượng, rà soát khả năng bố trí tại các nghĩa trang hiện hữu và xác định nhu cầu còn thiếu.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố phương án sử dụng, mở rộng, nâng cấp nghĩa trang hiện hữu hoặc xây dựng nghĩa trang mới.

Tuyến đường dài khoảng 87,6km, đi qua 11 xã, phường

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, dự án tuyến đường cao tốc đô thị kết nối từ trung tâm thành phố đến Chu Lai có tổng chiều dài khoảng 87,6km, đi qua địa bàn 11 xã, phường.

Dự án gồm bốn đoạn tuyến chính từ nút giao Hồ Xuân Hương đến sân bay Chu Lai và tuyến nhánh nối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài 4,3km.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành dự án thành phần độc lập số 1, do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư.

Hiện công tác triển khai còn một số vướng mắc liên quan đến quỹ đất tái định cư, nghĩa trang tập trung và hồ sơ chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện công tác xác định, bàn giao mốc giới, đồng thời triển khai thủ tục phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Về nguồn vật liệu xây dựng, các đơn vị được giao chủ động làm việc với các khu công nghiệp, khu kinh tế mở để nghiên cứu tận dụng nguồn đất dư thừa từ các dự án, đồng thời đề xuất khoanh định mức các mỏ vật liệu phục vụ thi công.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu triển khai song song các thủ tục, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến, phối hợp với chính quyền địa phương thẩm định, phê duyệt hồ sơ theo quy định. Các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập tổ công tác, xác định rõ thời gian bắt đầu, kết thúc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ.