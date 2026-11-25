Các học sinh tiểu học trong giờ học tại TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo quốc gia "Tích hợp học thông qua chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học" tổ chức ngày 25 và 26-11 tại Đà Nẵng.

Học trò học vui quên cả giờ ra chơi

Kể câu chuyện thực tế từ việc dạy học của mình, cô Lê Thị An, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Thái Nguyên), cho biết trong một tiết đạo đức với bài "Em làm quen với bạn bè", cô phát giấy rồi đề nghị học sinh viết những việc nên làm để xây dựng tình bạn đẹp, sau đó tự các em sắp xếp thành biểu tượng.

Kết quả khiến cô bất ngờ: Nhóm xếp hình trái tim, nhóm ghép dấu cộng tượng trưng cho sự sẻ chia, nhóm tạo vòng tròn gắn kết, nhóm xếp thành chữ F (Friends - bạn bè).

Trong lúc bàn bạc, lắng nghe và thống nhất ý tưởng, các em đã thực hành ngay những điều mình đang học về tình bạn.

Ở một tiết học khác, cô An kể tự mình làm sân khấu thu nhỏ hình chiếc tivi để học sinh thi kể chuyện.

Các em tự cắt nhân vật bằng giấy, chiếu bóng, nhập vai, say mê đến mức quên cả giờ ra chơi.

Học sinh tiểu học ở vùng cao TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Để có những tiết học suôn sẻ như bây giờ, cô An đã từng trải qua vấp váp. Ban đầu, cô nghĩ học thông qua chơi là phải có trò chơi, phải sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực. Có những tiết học trở nên cồng kềnh, cô mệt mà trò cũng rối.

Dần dần, cô nhận ra điều quan trọng là chọn hoạt động phù hợp với mục tiêu bài học, trao cho học sinh cơ hội chủ động khám phá.

Cô còn đưa cách làm này vào buổi họp phụ huynh. Thay vì ngồi nghe giáo viên đọc báo cáo, cha mẹ học sinh được chơi "Ai là triệu phú" để tìm hiểu quy định đánh giá học sinh, di chuyển qua các trạm để trao đổi thông tin.

Ban đầu, có phụ huynh sốt ruột: "Ôi cô bày trò gì nhiều thế, nhanh nhanh còn về, Tết nhất đến nơi rồi!".

Nhưng ở những buổi họp sau, cảnh phụ huynh ngồi lướt điện thoại, ngáp dài dần được thay bằng tiếng cười và những cuộc thảo luận sôi nổi.

"Muốn trò thay đổi thì thầy cô cũng phải thay đổi"

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - kể trong quá trình xây dựng sách giáo khoa toán, nhóm tác giả cố gắng thiết kế nhiều trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh.

Tuy nhiên khi triển khai, nhiều giáo viên thay bằng phiếu bài tập hoặc hoạt động ôn tập vì ngại mất thời gian, khó tổ chức và quản lý lớp học.

Theo ông Vinh, học sinh có thể làm được nhiều bài tập hơn nhưng mục tiêu tạo niềm vui, sự yêu thích môn học lại bị bỏ lỡ.

Nghiên cứu tại 8 trường đại học cho thấy trong số 1.516 sinh viên được khảo sát thì có 66,6% muốn học thêm về học thông qua chơi, nhưng chỉ 52,6% tự tin tổ chức hoạt động.

Một nghiên cứu khác ghi nhận 81,4% sinh viên thực tập muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, trong khi chỉ 48,5% cảm thấy tự tin khi thực hành.

Học sinh ở Đà Nẵng được kết hợp vui chơi với học hành để tăng hứng thú - Ảnh: BÁ DŨNG

Kể thêm kinh nghiệm của mình, cô Lê Thị An cho biết cô từng nhận một thực tập sinh sư phạm người Mông tên là Giàng Mái So. Những ngày đầu khi vào nhận lớp, So rụt rè, sợ "cháy" giáo án, sợ học sinh mất trật tự.

Thay vì yêu cầu So dạy theo khuôn mẫu, cô An chia sẻ cả những lần mình thất bại, khuyến khích em thử nghiệm, cùng góp ý và điều chỉnh. Dần dần, So tự tin hơn, chủ động tương tác với học sinh.

PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên - cho rằng sinh viên cần được quan sát, trực tiếp tổ chức hoạt động, nhận góp ý và rút kinh nghiệm ngay trong quá trình đào tạo.

Theo TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM, "học thông qua chơi không đơn thuần là đưa trò chơi vào bài học" mà tạo cơ hội để người học khám phá, tương tác, thử nghiệm ý tưởng và kiến tạo tri thức.

TS Đỗ Thị Ngọc Quyên - quản lý giáo dục của VVOB tại Việt Nam - nhấn mạnh sự phối hợp giữa trường đại học và trường tiểu học nơi sinh viên thực tập.

Từ năm 2027, dự án PlayHi dự kiến sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hành sư phạm để tập huấn, hỗ trợ giáo viên hướng dẫn sinh viên thiết kế và tổ chức bài học.

Nhân rộng phương pháp học thông qua chơi Hội thảo "Tích hợp học thông qua chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học" do tổ chức VVOB phối hợp với Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục tổ chức.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, giảng viên, giáo viên và sinh viên, tập trung chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nhân rộng phương pháp học thông qua chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học tại Việt Nam.