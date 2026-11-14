Trường ở TP.HCM kéo học sinh rời điện thoại bằng ô ăn quan, nhảy lò cò...

Các em học sinh ngồi bệt xuống sân trường để tham gia trò chơi chơi ô ăn quan - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cứ mỗi tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên, sân Trường THPT Nguyễn Thị Diệu lại rộn ràng tiếng reo hò, tiếng cười. Từng nhóm học sinh quây quần chơi banh chuyền, ô ăn quan, nhảy lò cò hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật thay vì ngồi một góc lướt điện thoại.

"Mời gọi" bằng niềm vui thay vì cấm đoán

Không còn cảnh các nhóm học sinh tụm ở các góc, mắt dán vào màn hình điện thoại, sân trường rộn ràng với đủ hoạt động. Ở một góc sân, các em ngồi bệt xuống nền gạch, chăm chú chơi ô ăn quan; nhóm khác hào hứng với trò nhảy lò cò, nhảy dây hay banh chuyền. Những bàn cờ được đặt sẵn trong khuôn viên cũng nhanh chóng có người tụ lại cùng chơi.

Không chỉ có trò chơi vận động và trò chơi dân gian, sân trường còn có những góc âm nhạc, văn nghệ ngẫu hứng. Học sinh cùng nhau ca hát, vui đùa, thậm chí các thầy cô cũng xuống sân tham gia banh chuyền với các em.

Chia sẻ về cách làm này, cô Nguyễn Thị Tường Minh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, cho biết thay vì "kéo" học sinh ra khỏi điện thoại bằng mệnh lệnh, nhà trường chọn cách tạo ra lực hút tự nhiên dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: hào hứng - mở - gắn kết.

Cô Nguyễn Thị Tường Minh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, ra sân chơi và trò chuyện cùng các em học sinh mỗi giờ ra chơi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo cô Tường Minh, sân trường được bố trí thành nhiều không gian đa dạng, từ các hoạt động vận động thể thao giúp học sinh giải phóng năng lượng, trò chơi dân gian có tính kết nối như banh chuyền, nhảy lò cò, ô ăn quan đến những góc âm nhạc, nghệ thuật ngẫu hứng.

"Quan trọng nhất là nhà trường tôn trọng nhu cầu thư giãn thực sự của tuổi học trò. Khi sân trường thực sự có tiếng cười, có âm thanh của bạn bè và có không gian cho các em thể hiện bản thân, ánh sáng từ màn hình điện thoại tự khắc sẽ nhường chỗ cho những kết nối đời thực rực rỡ nhất", cô Tường Minh chia sẻ.

Trao quyền để học sinh làm chủ sân chơi

Cùng nhau bỏ điện thoại xuống để chơi banh chuyền - Ảnh: DUYÊN PHAN

Để những hoạt động giờ ra chơi không rơi vào lối mòn nhàm chán hay mang tính hình thức, Ban giám hiệu nhà trường đã trao trọn quyền "làm chủ" sân chơi cho chi đoàn giáo viên, đoàn trường và các câu lạc bộ học sinh. Chính các em là người trực tiếp đề xuất ý tưởng, thiết kế luật chơi và vận hành các trạm trò chơi mỗi ngày, trong khi thầy cô chỉ đóng vai trò đồng hành và hỗ trợ.

Sự thay đổi thể hiện rõ qua không khí sân trường. Những khoảng lặng khi mỗi người chăm chú vào một màn hình dần được thay thế bằng những cuộc trò chuyện, tương tác trực tiếp và hoạt động tập thể.

Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 11A11, thừa nhận trước đây em cũng có thói quen lướt điện thoại "vô thức" mỗi khi trống tiết, đơn giản vì không biết làm gì khác. Nhưng không khí sôi nổi dưới sân trường đã khiến Long tự giác cất điện thoại vào cặp.

Việc tham gia các trò chơi với nhau kéo các em lại gần nhau hơn - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Điện thoại có thể cho em một kịch bản hay trên màn hình, nhưng sân trường lại cho em cơ hội trở thành 'nhân vật chính'. Bước xuống sân, em được hòa mình vào tiếng reo hò, được quậy hết mình cùng hội bạn qua một ván cờ, một trò chơi tiếp sức hay một bản nhạc ngẫu hứng. Cảm giác được cười đùa trực tiếp mang lại năng lượng tích cực hơn rất nhiều so với những cái 'like' trên mạng xã hội", Long chia sẻ.

Còn Lê Nguyên Trang, học sinh lớp 11T03, cho rằng các hoạt động ở sân trường rất thú vị, giúp học sinh kết nối với nhau thay vì chỉ chăm chú lướt điện thoại. Những giờ vui chơi cùng bạn bè cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong những năm học cuối cấp.

Từ những trò chơi dân gian như banh chuyền, ô ăn quan, nhảy lò cò đến các hoạt động văn nghệ, "Giờ ra chơi hạnh phúc" tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tạo thêm không gian để học sinh gặp gỡ, tương tác và vui chơi cùng nhau.

Các bàn cờ được đặt sẵn trong khuôn viên sân trường để các em tiện chơi cùng nhau - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trò chơi nhảy lò cò được nhiều em ưa thích vì tính đồng đội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cùng nhau nhảy dây trong trò chơi tập thể - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài các hoạt động thể thao, sân chơi văn nghệ cũng rất sôi động - Ảnh: NTCC

Cô trò cùng nhau có những giờ ra chơi hạnh phúc - Ảnh: DUYÊN PHAN