Những ngôi trường không điện thoại: Sân trường rộn rã tiếng ca hát, học sinh đan len, đá cầu vui quá trời!

Giờ ra chơi các em học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình thoải mái thể hiện những ca khúc yêu thích - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tìm lại niềm vui giao tiếp trực tiếp

Nhìn lại những ngày đầu quy định mới được áp dụng, không ít học sinh không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì thói quen giải trí trên điện thoại đã ăn sâu vào sinh hoạt hằng ngày.

Em Nguyễn Minh Ngọc (học sinh lớp 10C6) nhớ lại: "Những ngày đầu, mình cảm thấy khó khăn nhất là chưa quen với việc không có điện thoại bên cạnh, đặc biệt là những lúc rảnh rỗi hoặc muốn kiểm tra tin nhắn. Tuy nhiên, sau một thời gian, mình đã dần thích nghi. Thay vì ngồi lướt màn hình, mình trò chuyện, vui đùa cùng bạn bè hoặc tham gia các hoạt động tập thể. Mình thấy bản thân giao tiếp nhiều hơn, gần gũi với các bạn hơn và giờ ra chơi trở nên thực sự ý nghĩa."

Các em học sinh tranh thủ đan len trong giờ ra chơi - Ảnh: NTCC

Đồng quan điểm, em Võ Anh Thư (học sinh lớp 11B13) chia sẻ việc rời xa chiếc điện thoại giúp tinh thần các bạn nhẹ nhàng và bớt phụ thuộc hơn: "Thay vì dùng điện thoại, chúng mình tranh thủ giờ ra chơi để trao đổi bài tập, ôn lại kiến thức, chơi thể thao hoặc tâm sự chuyện thường ngày. Điều đó giúp cả lớp vừa giải tỏa áp lực học tập vừa tăng sự gắn kết. Còn việc tìm tài liệu, mình sử dụng sách tham khảo, lên thư viện hoặc hỏi trực tiếp giáo viên, tối về nhà mới tra cứu thêm trực tuyến".

Quản lý linh hoạt, không cấm đoán cứng nhắc

Đánh giá về chặng đường một năm triển khai, cô Đoàn Thị Thu Hoài - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình cho biết nhà trường ghi nhận nhiều chuyển biến rất tích cực. Học sinh tập trung nghe giảng hơn, chủ động trao đổi bài và tham gia làm việc nhóm. Ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết cùng kết quả rèn luyện của các em đều có bước tiến đáng kể.

Để 45 phút ra chơi không trở nên nhàm chán, nhà trường đã giao cho các tổ chuyên môn và trợ lý thanh niên phụ trách tổ chức nhiều sân chơi vận động, trải nghiệm phong phú, giúp học sinh phát huy năng khiếu và sở trường.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất không chỉ là hạn chế sử dụng điện thoại mà còn giúp các em tìm lại niềm vui trong giao tiếp trực tiếp, biết chia sẻ, hợp tác và xây dựng những tình bạn đẹp dưới mái trường", cô Thu Hoài nhấn mạnh.

Việc hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi đang tạo ra không khí sôi động hơn, khi học sinh chủ động vận động và giao tiếp trực tiếp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Song song đó, nhà trường xây dựng các giải pháp linh hoạt để đảm bảo nhu cầu học tập lẫn liên lạc thông suốt:

Trong học tập: Ở những tiết học có ứng dụng nền tảng số, học sinh vẫn được dùng điện thoại dưới sự hướng dẫn của giáo viên (được thông báo rõ trên bảng lớp). Trong giờ ra chơi, các em có nhu cầu tra cứu tài liệu hay làm việc nhóm bằng thiết bị có thể đến khu vực quy định tại thư viện dưới sự giám sát của nhân viên.

Về liên lạc: Phụ huynh có thể kết nối với con qua điện thoại bàn của trường hoặc phòng giám thị. Trường hợp khẩn cấp, học sinh được phép nghe điện thoại của cha mẹ ngay trong giờ học. Sau giờ tan trường, nhà trường bố trí khu vực phòng bảo vệ để các em gọi điện cho gia đình, đặt xe hoặc nhờ thầy cô, Ban giám hiệu hỗ trợ khi cần.

Mô hình tại THPT Nguyễn Thái Bình cho thấy nhà trường không cấm học sinh tiếp cận công nghệ một cách tuyệt đối, mà hướng các em đến việc sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm. Việc trả lại sự tương tác thực tế giữa sân trường không chỉ giúp học sinh giảm bớt áp lực từ thế giới ảo mà còn vun đắp nên những kỷ niệm học đường trọn vẹn.

Một số hoạt động tại trường THPT Nguyễn Thái Bình giờ ra chơi:

Học sinh tìm đến cô Đoàn Thị Thu Hoài - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình để trò chuyện, tâm sự - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều bạn ra sân kéo co, đá cầu, chơi cầu lông,… cảm giác gắn kết hơn rất nhiều - Ảnh: NTCC

Thầy cô trong trường cùng chơi cờ với các em học sinh trong giờ ra chơi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việc tham gia các hoạt động vận động trong giờ ra chơi giúp tinh thần thoải mái, tỉnh táo hơn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việc hạn chế điện thoại đã giúp giờ ra chơi tại nhiều trường trở nên nhộn nhịp, tạo không gian sinh hoạt chung lành mạnh - Ảnh: NTCC

Các thầy cô Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng hòa mình trò chuyện và chơi cùng học sinh - Ảnh: NTCC