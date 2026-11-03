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Vì sao đường ven biển Hội An - Chu Lai dài 75-80km không có cây xăng?

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Tuyến đường ven biển Đà Nẵng đoạn từ Hội An đến sân bay Chu Lai dài khoảng 75km, ngày càng đông xe cộ lưu thông nhưng chưa có cây xăng, gây bất tiện cho các tài xế.

Sao đường ven biển Hội An - Chu Lai hàng chục km mà không có cây xăng? - Ảnh 1.

Lưu lượng phương tiện trên đường 129 khá lớn nhưng từ cầu Cửa Đại vào đến sân bay Chu Lai chưa có cây xăng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tuyến đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) đã được đầu tư khang trang, kết nối giao thông giữa các địa phương của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian gần đây, lưu lượng xe cộ trên tuyến ngày càng tăng, đặc biệt là các xe vận tải, xe du lịch đưa đón khách từ Hội An đến các điểm nổi tiếng khác.

Dù vậy, trên đoạn đường từ khu vực cầu Cửa Đại (phường Hội An Đông) đến sân bay Chu Lai, dài khoảng 75 - 80km, không có bất kỳ cây xăng nào. 

Tài xế chạy trên tuyến phải chủ động tính toán lượng nhiên liệu, tìm kiếm cây xăng ở các tuyến đường khác khi cần thiết, điều này gây không ít khó khăn và bất tiện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam, cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu một số vị trí, đang làm thủ tục với chính quyền địa phương để đầu tư cửa hàng xăng dầu dọc tuyến 129.

Theo ông Hùng, nhu cầu tiếp nhiên liệu trên tuyến ngày càng tăng, một số địa phương cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng. Tuy nhiên, việc tiếp cận quỹ đất phù hợp vẫn còn gặp một vài vướng mắc nhất định, doanh nghiệp đang cố gắng để đầu tư xây dựng cây xăng trong thời gian sớm nhất có thể.

Ông Lê Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Xuân, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam - cho biết trước đây từng có doanh nghiệp đề xuất xây dựng trạm dừng chân tại xã Bình Minh cũ, tuy nhiên sau đó dự án không được triển khai.

Sao đường ven biển Hội An - Chu Lai hàng chục km mà không có cây xăng? - Ảnh 2.

Đường ven biển 129 qua các địa phương phía Nam Đà Nẵng được đầu tư khang trang - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo ông Sinh, hiện nay điều kiện đầu tư cửa hàng xăng dầu đã thuận lợi hơn. Trước đây, địa điểm mở cây xăng phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu riêng do địa phương ban hành. Quy định này hiện đã được bãi bỏ khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Ông Sinh cho rằng dọc tuyến đường ven biển 129 hiện vẫn còn quỹ đất trống, đất thương mại dịch vụ, có thể xem xét bố trí các cửa hàng xăng dầu, trạm dừng chân nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, khi TP Đà Nẵng triển khai dự án tuyến đường kết nối tốc độ cao từ trung tâm thành phố đến Chu Lai, các trạm dừng nghỉ và dịch vụ thiết yếu sẽ được tính toán, quy hoạch đồng bộ.

Dự án tuyến đường kết nối tốc độ cao từ trung tâm TP Đà Nẵng đến Chu Lai được xem là một trong những công trình hạ tầng chiến lược của thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Theo quy hoạch, tuyến đường được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 bám theo đường Lê Văn Hiến hiện trạng đến nút giao Phạm Như Xương, sau đó mở tuyến mới về phía tây sông Trường Giang đến nút giao Bình Sa và đường ĐT619, tổng chiều dài khoảng 46,9km.

Đoạn 2 cơ bản đi theo đường ĐT619 (đường ven biển 129) hiện trạng, được nâng cấp, mở rộng thành tuyến đường đô thị tốc độ cao, tổng chiều dài khoảng 41,8km.

Sao đường ven biển Hội An - Chu Lai hàng chục km mà không có cây xăng? - Ảnh 3.Đà Nẵng lắp cống tạm xử lý điểm 'hở tí là ngập' trên đường du lịch ven biển đi Hội An

Liên quan đến tình trạng đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An cứ mưa là ngập, các đơn vị thi công lắp đặt cống tạm để thoát nước tại các vị trí ngập úng.

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TRẦN THƯỜNG
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    Chủ đề: Hội An cây xăng đường 129 thiếu cây xăng Đà nẵng

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