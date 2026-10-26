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Đà Nẵng lắp cống tạm xử lý điểm 'hở tí là ngập' trên đường du lịch ven biển đi Hội An

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Liên quan đến tình trạng đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An cứ mưa là ngập, các đơn vị thi công lắp đặt cống tạm để thoát nước tại các vị trí ngập úng.

Đà Nẵng lắp cống tạm xử lý điểm 'hở tí là ngập' trên đường du lịch ven biển đi Hội An - Ảnh 1.

Đà Nẵng đang thi công lắp cống thoát nước để giải quyết ngập úng trên đường ven biển nối với Hội An (chụp ngày 25-10) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 26-10, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến người dân về tình trạng ngập nước trên tuyến đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An.

Theo phản ánh, nhiều năm nay, mỗi khi có mưa, tuyến đường này lại xuất hiện các điểm ngập, trong đó có khu vực trước khu nghỉ dưỡng The Pearl Hội An, thuộc phường Hội An Tây và khu vực gần khu nghỉ dưỡng Malibu, thuộc phường Điện Bàn Đông.

Tình trạng ngập khiến xe máy, ô tô chết máy, giao thông ùn ứ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách.

Trước phản ánh trên, Sở Xây dựng cho biết đã chỉ đạo đơn vị thi công triển khai đào lắp đặt cống tạm nhằm thoát nước tại các vị trí ngập úng trên đường ĐT.603B. 

Công việc dự kiến hoàn thành trước ngày 30-10. Đây là giải pháp trước mắt nhằm cải thiện tình trạng thoát nước tại các điểm ngập trên tuyến đường.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 25-10, hiện vỉa hè các tuyến đường này đã được đào lên để thi công đường ống dẫn từ vị trí đường trũng ra các cống thoát nước.

Người dân sống dọc tuyến đường cho biết họ trông chờ việc cải tạo này từ lâu để thoát khỏi tình trạng ngập thường xuyên vào mùa mưa. Bởi nhiều năm nay, việc ngập cục bộ thường xuyên xảy ra, nước có thể tràn vào nhà mỗi khi có xe lớn qua lại.

Đà Nẵng lắp cống tạm xử lý điểm 'hở tí là ngập' trên đường du lịch ven biển đi Hội An - Ảnh 2.

Tình trạng ngập thường xuyên xảy ra ở một số điểm trên tuyến đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng - Hội An nếu mưa kéo dài hơn 30 phút - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó, Tuổi Trẻ đã nhiều lần phản ánh tình trạng tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng với Hội An xuất hiện nhiều điểm ngập dù mưa không lớn.

Trong đó, đoạn trước khu nghỉ dưỡng The Pearl Hội An ngập nặng, có thời điểm nước dâng quá nửa bánh xe máy khiến người đi đường phải dắt xe hoặc tìm lối đi khác.

Tuyến đường ven biển này có vai trò kết nối các khu vực đô thị, du lịch của Đà Nẵng với Hội An. 

Việc khắc phục các điểm ngập không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường có đông du khách qua lại.

Người dân mong muốn giải pháp thoát nước sớm phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng ngập tái diễn mỗi khi có mưa.

Đà Nẵng lắp cống tạm xử lý điểm 'hở tí là ngập' trên đường du lịch ven biển đi Hội An - Ảnh 4.Đường nối Đà Nẵng - Hội An: Ven biển mà 'hở tí là ngập'

Dù mưa nhỏ, tuyến đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An đã xuất hiện ba điểm ngập khiến người dân đi lại khó khăn.

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    Chủ đề: Đà Nẵng ngập phường Hội An phường Điện Bàn ĐƯỜNG VEN BIỂN HỘI AN

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