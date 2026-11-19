Khảo sát giá thép ba miền với một số thương hiệu lớn cho thấy có sự chênh lệch. Giá bán trên thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, khu vực, chi phí giao hàng - Thống kê: CÔNG TRIỆU

Áp lực từ chi phí nguyên liệu đầu vào, năng lượng và logistics đang buộc các nhà sản xuất phải tìm cách cân đối hiệu quả kinh doanh.

Giá thép xây dựng biến động từng tuần

Bước sang tháng 10 và tháng 11-2026, thị trường thép xây dựng ghi nhận chuỗi điều chỉnh giá tăng từ hàng loạt nhà sản xuất lớn. Dù chưa bùng phát thành đợt tăng giá diện rộng đồng loạt, xu hướng nhích giá từng bước đang lan rộng giữa các thương hiệu.

Theo thống kê từ thị trường vật liệu xây dựng, tính từ đầu tháng 10 đến ngày 19-11, thị trường đã trải qua ít nhất 5 mốc điều chỉnh tăng giá.

Các doanh nghiệp từng thông báo điều chỉnh giá bán đều là những tên tuổi quen thuộc như Hòa Phát, Việt Đức, Vinasteel, VAS, Việt Nhật, Thép Miền Nam, Việt Ý và Kyoei.

Thống kê của phóng viên cho thấy trong tháng 10, một số nhà sản xuất thép đã có các đợt điều chỉnh với mức tăng phổ biến 100.000 - 150.000 đồng/tấn (tương đương 100 - 150 đồng/kg), đưa giá thép xây dựng lên ngưỡng 15,3 - 15,6 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm thuế VAT, tùy loại và khu vực).

Trong tuần từ ngày 30-10 đến 5-11, Thép Việt Nhật và Thép Miền Nam phát thông báo tăng giá từ 200 - 300 đồng/kg tùy theo từng chủng loại sản phẩm đối với các đơn hàng mới.

Đến giữa tháng 11, Công ty cổ phần Thép Việt Ý (VIS) ra thông báo điều chỉnh tăng thêm 200 đồng/kg (chưa VAT), áp dụng từ ngày 14-11 đối với dòng thép cuộn rút dây SAE trên tất cả vùng thị trường.

Sau ngày 15-11, ghi nhận cho thấy thêm nhiều doanh nghiệp tiếp tục thông báo điều chỉnh giá bán một số mặt hàng, với mức tăng cao nhất lên tới 200.000 đồng/tấn.

Dù ghi nhận nhiều đợt tăng, mặt bằng giá thép xây dựng tổng thể trên toàn quốc trong giữa tháng 11 có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và thương hiệu. Mức giá phổ biến cho các chủng loại thép xây dựng dao động trong khoảng từ 13.840 đến 15.150 đồng/kg (đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300).

Giá thép liên tục có điều chỉnh trong thời gian từ tháng 10 đến nay - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cai thầu đau đầu vì sức ép mùa cao điểm

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trường, cai thầu tại một công trình nhà ở dân dụng tại phường Tân Bình (TP.HCM), cho biết thời điểm cuối năm luôn là cao điểm của ngành xây dựng.

Đây là thời điểm mà các dự án đầu tư công, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm giải ngân vốn và đẩy nhanh tiến độ. Kết hợp với nhu cầu hoàn thiện nhà ở dân dụng của người dân tăng cao. Đây là lý do kích thích sản lượng tiêu thụ thép cải thiện đáng kể so với các quý trước.

Theo ông Trường, nhiều nhà thầu đang chịu thiệt hại lớn nhất vì phải thực hiện các hợp đồng được ký theo mặt bằng giá cũ. Việc nhiều, áp lực thời gian từ chủ đầu tư nhưng lợi nhuận rất mỏng. Thậm chí nhiều nhà thầu phải bù lỗ để giữ tiến độ, uy tín và khách hàng.

Trong khi đó đại diện một doanh nghiệp thép, khi trao đổi với Tuổi Trẻ, nhận định chi phí đang siết chặt biên lợi nhuận của đơn vị sản xuất thép.

Cụ thể giá nguyên liệu thô biến động, trong đó giá quặng sắt, phôi thép, thép phế liệu và than luyện cốc trên thị trường quốc tế có những thời điểm tăng nhẹ, đẩy chi phí phôi đúc đầu vào lên cao. Cùng đó giá năng lượng, cước vận chuyển và chi phí logistics đều ghi nhận đà tăng, gây áp lực trực tiếp lên giá thành sản phẩm giao tại công trình.

Đỏ mắt tìm thợ hồ công 500.000 đồng/ngày Theo Bộ Xây dựng, trong tháng 10, cát xây dựng tăng 2% lên mức bình quân 1.013.250 đồng/m³, đá xây dựng đạt 618.324 đồng/m³ (tăng 1,04%), nhựa đường tăng mạnh 16,7% lên 26.689 đồng/kg, xi măng tăng nhẹ 0,1% lên 2,2 đồng/kg, còn gạch đặc A1 giữ mức 1.800 - 2.100 đồng/viên (gạch đặc không nung 1.100 - 1.400 đồng/viên). Thậm chí giá nhân công ngành xây dựng cũng đang trở thành áp lực cho các chủ thầu xây dựng. Để thu hút và giữ chân người lao động, nhiều nhà thầu buộc phải nâng mức chi trả. Lao động phổ thông hiện được trả khoảng 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Trong khi công nhân vận hành máy móc, lái xe có tay nghề cao có thể nhận khoảng 1 triệu đồng/ngày. Trên một số trang tìm kiếm việc làm uy tín, nhiều bài đăng tuyển dụng từ một số đơn vị cho thấy đang tuyển công nhân xây dựng TP.HCM với mức lương từ 14 - 48 triệu đồng/tháng. Trong đó thợ có tay nghề như cốp pha, cốt thép, bê tông, xây dựng... lương từ 16 - 22 triệu đồng/tháng; thợ phụ có mức lương 14 triệu đồng/tháng. Đặc biệt như vị trí tổ trưởng được trả lương từ 35 - 48 triệu đồng/tháng.