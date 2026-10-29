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Giá thép liên tục tăng, nhà thầu 'căng mình' tính toán vì lợi nhuận mỏng

tác giả
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

Giá thép tại nhiều doanh nghiệp sản xuất đồng loạt tăng trong nửa cuối tháng 10, trước áp lực chi phí nguyên liệu đầu vào và sức mua trong nước gia tăng.

Giá thép liên tục tăng, nhà thầu 'căng mình' tính toán vì lời 2% đã khó - Ảnh 1.

Giá thép liên tục tăng trong nửa cuối tháng 10 và dự báo sẽ có thêm đợt tăng giá trong thời gian tới - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mức điều chỉnh giá thép trung bình khoảng 200 đồng/kg đang tạo áp lực không nhỏ lên các nhà thầu xây dựng dân dụng, khi phải gánh toàn bộ chi phí chênh lệch từ những hợp đồng trọn gói.

Giá thép liên tục lập mặt bằng mới

Thị trường vật liệu xây dựng những ngày cuối tháng 10 đã ghi nhận những đợt tăng giá liên tục từ các nhà sản xuất thép.

Từ ngày 19-10, Thép Việt Đức và Thép Hòa Phát Hưng Yên đồng loạt thông báo tăng giá bán. Tại miền Bắc, Thép Việt Đức tăng giá thép cây D10 mác thấp (CB300) thêm 100 đồng/kg, mác cao (CB400/CB500) tăng 300 đồng/kg. Các dòng thép cây D12 - D40 mác cao tăng 200 đồng/kg.

Tại miền Trung, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng từ 100 - 200 đồng/kg. Tương tự, Thép Hòa Phát Hưng Yên tăng từ 100 - 300 đồng/kg đối với các dòng thép cây (giá chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Đến ngày 26-10, Công ty cổ phần Thép Việt Nam (Vinasteel) và Thép VAS Việt Mỹ tiếp tục điều chỉnh giá. Vinasteel tăng giá thép cuộn thêm 100 đồng/kg, thép thanh D10 CB400-V/CB500-V tăng 250 đồng/kg, và thép thanh D10-D32 tăng 150 đồng/kg. Cùng ngày, Thép VAS Việt Mỹ cũng áp dụng giá mới cho các sản phẩm thép cây dự án CB4 và CB5.

Giá thép liên tục tăng, nhà thầu 'căng mình' tính toán vì lời 2% đã khó - Ảnh 2.

Công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM tại phường An Phú, vào ngày 28-10 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Doanh nghiệp: "Hàng làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu"

Giải thích về nguyên nhân tăng giá liên tiếp, đại diện Công ty Thép Việt Nam (Vinasteel) chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, có hai yếu tố chính tác động đến giá thép. 

Thứ nhất, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng rất lớn trong khi nguồn cung tại nhiều thời điểm không đáp ứng kịp. Hiện tại, các nhà máy sản xuất ra bao nhiêu là tiêu thụ hết bấy nhiêu, gần như không có hàng tồn kho.

Thứ hai, biến động từ giá xăng dầu kéo theo giá phôi thép cũng như chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển tăng theo.

Theo vị này, các đợt điều chỉnh vừa qua dao động khoảng 100 - 200 đồng/kg tùy chủng loại. Thép cuộn và thép cây xây dựng, hai mặt hàng chủ lực có mức tăng tương đồng, nhưng thép cuộn nhỉnh hơn một chút.

Một cửa hàng vật liệu xây dựng tại khu vực phường Tân Bình, TP.HCM xác nhận giá thép trong 20 ngày qua có nhiều đợt tăng giá, mỗi lần tăng khoảng 200 đồng/kg. 

Tuy nhiên, với một dại diện Công ty TNHH Sắt thép miền Tây cho biết tại khu vực Cần Thơ, giá thép xây dựng ghi nhận tăng khoảng 350 đồng/kg. Nguồn cung ổn định, không ghi nhận biến động quá lớn về nhu cầu mua từ thị trường. 

Nhà thầu dân dụng "méo mặt" gánh chi phí

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng dân dụng, mức tăng vài trăm đồng/kg đang tạo ra bài toán chi phí vô cùng đau đầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 29-10, ông Tính (nhà thầu xây dựng chuyên nhận công trình tư nhân tại TP.HCM) cho biết từ đầu năm đến nay giá thép hầu như chỉ có tăng lên, điều chỉnh theo từng đợt. Trong kết cấu phần thô, thép chiếm tới 40 - 50% tổng giá trị. Khi nhân mức tăng vài trăm đồng với khối lượng hàng chục tấn thép cho một công trình, số tiền chênh lệch phát sinh là rất lớn.

Khó khăn lớn nhất là đa số công trình dân dụng hiện nay đều áp dụng hợp đồng trọn gói. Khi giá vật liệu tăng, nhà thầu phải gánh chịu toàn bộ chi phí phát sinh chứ rất khó đàm phán xin chủ nhà điều chỉnh giá.

"Mấy năm nay làm gần như không có lợi nhuận, biên lợi nhuận mỏng dính chỉ tầm 1 - 2%. Khối lượng công việc ít mà cạnh tranh gay gắt, chúng tôi làm chủ yếu để duy trì việc làm cho thợ. Giờ giá thép tăng, hợp đồng trọn gói đã ký rồi thì nhà thầu phải tự bù lỗ chứ biết kêu ai", ông Tính tâm sự.

Giá thép liên tục tăng, nhà thầu 'căng mình' tính toán vì lời 2% đã khó - Ảnh 3.

Tại TP.HCM, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại phân khu chức năng 2A (khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM) vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỉ đồng (tương đương 1,43 tỉ USD) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Giá thép liên tục tăng, nhà thầu 'căng mình' tính toán vì lời 2% đã khó - Ảnh 5.Nhờ đâu lợi nhuận các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tăng mạnh sau 9 tháng?

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp nhựa, đá xây dựng, xi măng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026 nhờ hoạt động kinh doanh tích cực.

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    Chủ đề: Vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel thép xây dựng Giá thép

    Dòng sự kiện: Giá hàng hóa

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