Giá thép liên tục tăng, nhà thầu 'căng mình' tính toán vì lợi nhuận mỏng

Giá thép liên tục tăng trong nửa cuối tháng 10 và dự báo sẽ có thêm đợt tăng giá trong thời gian tới - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mức điều chỉnh giá thép trung bình khoảng 200 đồng/kg đang tạo áp lực không nhỏ lên các nhà thầu xây dựng dân dụng, khi phải gánh toàn bộ chi phí chênh lệch từ những hợp đồng trọn gói.

Giá thép liên tục lập mặt bằng mới

Thị trường vật liệu xây dựng những ngày cuối tháng 10 đã ghi nhận những đợt tăng giá liên tục từ các nhà sản xuất thép.

Từ ngày 19-10, Thép Việt Đức và Thép Hòa Phát Hưng Yên đồng loạt thông báo tăng giá bán. Tại miền Bắc, Thép Việt Đức tăng giá thép cây D10 mác thấp (CB300) thêm 100 đồng/kg, mác cao (CB400/CB500) tăng 300 đồng/kg. Các dòng thép cây D12 - D40 mác cao tăng 200 đồng/kg.

Tại miền Trung, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng từ 100 - 200 đồng/kg. Tương tự, Thép Hòa Phát Hưng Yên tăng từ 100 - 300 đồng/kg đối với các dòng thép cây (giá chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Đến ngày 26-10, Công ty cổ phần Thép Việt Nam (Vinasteel) và Thép VAS Việt Mỹ tiếp tục điều chỉnh giá. Vinasteel tăng giá thép cuộn thêm 100 đồng/kg, thép thanh D10 CB400-V/CB500-V tăng 250 đồng/kg, và thép thanh D10-D32 tăng 150 đồng/kg. Cùng ngày, Thép VAS Việt Mỹ cũng áp dụng giá mới cho các sản phẩm thép cây dự án CB4 và CB5.

Công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM tại phường An Phú, vào ngày 28-10 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Doanh nghiệp: "Hàng làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu"

Giải thích về nguyên nhân tăng giá liên tiếp, đại diện Công ty Thép Việt Nam (Vinasteel) chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, có hai yếu tố chính tác động đến giá thép.

Thứ nhất, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng rất lớn trong khi nguồn cung tại nhiều thời điểm không đáp ứng kịp. Hiện tại, các nhà máy sản xuất ra bao nhiêu là tiêu thụ hết bấy nhiêu, gần như không có hàng tồn kho.

Thứ hai, biến động từ giá xăng dầu kéo theo giá phôi thép cũng như chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển tăng theo.

Theo vị này, các đợt điều chỉnh vừa qua dao động khoảng 100 - 200 đồng/kg tùy chủng loại. Thép cuộn và thép cây xây dựng, hai mặt hàng chủ lực có mức tăng tương đồng, nhưng thép cuộn nhỉnh hơn một chút.

Một cửa hàng vật liệu xây dựng tại khu vực phường Tân Bình, TP.HCM xác nhận giá thép trong 20 ngày qua có nhiều đợt tăng giá, mỗi lần tăng khoảng 200 đồng/kg.

Tuy nhiên, với một dại diện Công ty TNHH Sắt thép miền Tây cho biết tại khu vực Cần Thơ, giá thép xây dựng ghi nhận tăng khoảng 350 đồng/kg. Nguồn cung ổn định, không ghi nhận biến động quá lớn về nhu cầu mua từ thị trường.