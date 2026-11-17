Theo website Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, Công ty TNHH Suh Lim Vina (xã Nghĩa Thành, TP.HCM), ngành may mặc, đang cần tuyển nhiều nhân viên bán hàng trên mức lương 19 - 20 triệu đồng/tháng và không yêu cầu bằng cấp - Ảnh minh họa: CÔNG TRIỆU

Theo ghi nhận từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cùng các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng lao động hiện nay rất cao ở nhiều ngành nghề.

Doanh nghiệp trải thảm lương cao vẫn trầy trật tìm người

Trong ngành xây dựng, mức đãi ngộ được nhiều đơn vị đưa ra là tương đối hấp dẫn. Một doanh nghiệp tuyển công nhân tại Cần Giờ (TP.HCM) chào mức lương từ 14 - 48 triệu đồng/tháng. Trong đó vị trí tổ trưởng được trả 35 - 48 triệu đồng/tháng, thợ có tay nghề (cốp pha, cốt thép, bê tông) nhận 16 - 22 triệu đồng/tháng và thợ phụ nhận 14 triệu đồng/tháng.

Công việc liên quan đến quản trị kinh doanh, kinh tế và thương mại đang được doanh nghiệp săn đón với mức lương 29 - 50 triệu đồng/tháng. Cố vấn dinh dưỡng và sức khỏe động vật cũng có mức lương 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Suh Lim Vina (xã Nghĩa Thành, TP.HCM), ngành may mặc, đang cần tuyển nhiều nhân viên bán hàng trên mức lương 19 - 20 triệu đồng/tháng và không yêu cầu bằng cấp.

Thông tin về nhu cầu người tìm việc - việc tìm người tháng 9-2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cũng cho thấy có đến 21/27 nhóm ngành đang thiếu hụt nguồn lao động như: sản xuất - kỹ thuật (vận hành máy), thương mại - bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng, logistics...

Khoảng trống 1,6 triệu người trẻ đứng ngoài dòng chảy kinh tế

Theo chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất khiến ngành xây dựng khó giữ chân được người trẻ là đặc thù công việc ngoài trời vất vả, nặng nhọc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong quý 3, Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo, chiếm 11,2% tổng số thanh niên trong nhóm tuổi này.

Thực tế số thanh niên thuộc nhóm "ba không" của năm 2026 đang có xu hướng giảm nếu đặt cạnh con số 2,02 triệu thanh niên vào năm 2021 (mức cao nhất từng ghi nhận, chủ yếu do tác động của đại dịch COVID-19).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện ManpowerGroup - tập đoàn đa quốc gia về giải pháp nguồn nhân lực và dịch vụ việc làm, cho biết tỉ lệ thanh niên "ba không" của Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình 16,3% của khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên khi đặt cạnh các nền kinh tế phát triển trong khu vực như Nhật Bản với 3,1% hay Singapore với 3,8%, khoảng cách này cho thấy dư địa cần cải thiện còn rất lớn.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc thương hiệu Manpower Việt Nam, cho rằng sự phát triển nhanh của AI và chuyển đổi số khiến nhu cầu kỹ năng thay đổi liên tục, khiến người trẻ khó xác định năng lực doanh nghiệp cần. Trong khi đó các công việc vận hành cơ bản vốn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho người mới vào nghề đang dần bị tự động hóa thay thế.

Theo khảo sát tuyển dụng năm 2026 của ManpowerGroup, 20% doanh nghiệp Việt Nam giảm tuyển nhân sự mới vào nghề so với năm trước, do áp lực tối ưu chi phí, tự động hóa và ứng viên thiếu kỹ năng thực tế. Bên cạnh đó các chương trình đào tạo, hỗ trợ việc làm còn thiếu tính liên tục, chưa đồng hành với người trẻ trong quá trình hòa nhập môi trường làm việc.

Cần chính sách dài hạn để người trẻ không hụt nhịp việc làm

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, tìm việc cùng các dịch vụ khác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Các chuyên gia Manpower Việt Nam cho rằng cần phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục và thị trường lao động để giải quyết bài toán việc làm cho người trẻ. Trong đó cần đẩy mạnh hướng nghiệp từ sớm thông qua trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, hạn chế tình trạng chọn sai ngành, nghề.

Đồng thời cần mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và khuyến khích nữ giới tham gia các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), nơi phụ nữ hiện chiếm chưa đến 29% lực lượng lao động toàn cầu.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cần có chính sách hỗ trợ dài hạn, thay vì chỉ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn. Tại Liên minh châu Âu, người trẻ được đánh giá năng lực, trang bị kỹ năng, hỗ trợ trong quá trình thực tập, làm việc và tiếp tục theo dõi sau đào tạo để bảo đảm khả năng duy trì việc làm.

Tại Hàn Quốc, chiến lược Youth New Deal đặt mục tiêu tiếp cận 100.000 thanh niên, tập trung đào tạo các kỹ năng công nghệ cao như AI, bán dẫn, robot; tạo 20.000 vị trí trải nghiệm việc làm, hỗ trợ 600.000 won/tháng cho thanh niên thu nhập thấp và mở rộng mạng lưới tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.