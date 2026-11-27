Nhà máy của Tập đoàn Tân Thành Đô tại Đà Nẵng dự kiến xuất xưởng xe ô tô đầu tiên vào cuối 2028 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sáng 27-11, UBND TP Đà Nẵng cùng Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, TP Đà Nẵng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, quy mô 58,42ha, công suất thiết kế 40 xe/h, sản lượng 150.000 xe mỗi năm. Chiếc ô tô đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý 4-2028.

Sản xuất xe điện, hướng tới tỉ lệ nội địa hóa trên 60%

Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity nằm liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng, trong đó có 43,17ha đất sản xuất công nghiệp.

Khu vực sản xuất chính rộng hơn 30ha, gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000m².

Theo chủ đầu tư, nhà máy ứng dụng công nghệ tự động hóa cao ở các công đoạn sản xuất then chốt, trong đó xưởng sơn vận hành bằng robot, dây chuyền hàn thân xe và lắp ráp được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các dòng ô tô được sản xuất, lắp ráp tại đây gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Với dòng xe EREV, mô tơ điện dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đảm nhiệm vai trò phát điện.

Phối cảnh nhà máy - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Cùng với phục vụ thị trường trong nước, Tân Thành Đô đặt mục tiêu xuất khẩu ô tô, từng bước nâng tỉ lệ nội địa hóa lên trên 60%.

Đồng hành cùng Tân Thành Đô là một đối tác chiến lược trong lĩnh vực sản xuất ô tô quốc tế và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cung cấp pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm, nội thất...

Trong giai đoạn tiếp theo, Tân Thành Đô cùng các đối tác hướng tới thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam.

Sẽ tạo việc làm cho 1.500 lao động ở Đà Nẵng

Nhà máy cách cảng Liên Chiểu đang xây dựng khoảng 13km, cách cảng Tiên Sa khoảng 27km, thuận lợi cho việc nhập khẩu linh kiện và xuất khẩu ô tô thành phẩm.

Tập đoàn Tân Thành Đô cho biết hiện có mạng lưới hơn 60 showroom và trung tâm dịch vụ trên cả nước, hơn 2.500 nhân sự, cung cấp hơn 15.000 xe cho khách hàng mỗi năm.

Khu vực triển khai nhà máy tại Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Việc đầu tư nhà máy tại Đà Nẵng đánh dấu bước chuyển của doanh nghiệp từ nhập khẩu, phân phối ô tô sang sản xuất, lắp ráp, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp ô tô.

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư nhà máy cho biết sẽ triển khai dự án bảo đảm tiến độ. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo nhân lực tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư công nghiệp xanh, công nghệ cao, tự động hóa...

Với kế hoạch mở nhà máy của Tân Thành Đô, Đà Nẵng có thêm cơ hội tham gia sâu hơn về chuỗi sản xuất, lắp ráp ô tô; trở thành hình mẫu về công nghiệp xanh, thông minh.

Ông Nam đề nghị Tân Thành Đô triển khai dự án đúng tiến độ, phấn đấu xuất xưởng ô tô đầu tiên theo đúng kế hoạch...

Nhiều đơn vị trong ngành ô tô đăng ký đầu tư ở Đà Nẵng TP Đà Nẵng định hướng phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên trở thành nơi thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Dự án của Tập đoàn Tân Thành Đô được kỳ vọng trở thành một trong những hạt nhân hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại thành phố, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô toàn cầu. Ngoài Tân Thành Đô, nhiều doanh nghiệp trong ngành ô tô cũng đăng ký rót vốn vào Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng. Thaco vẫn là doanh nghiệp lớn nhất với hệ sinh thái nhà máy tại Chu Lai.