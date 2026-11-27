Hai lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nhận quyết định sáng 27-11 - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Sáng 27-11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Bí thư, chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo quyết định của Ban Bí thư, chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng hai cán bộ vừa được chỉ định và Đảng ủy Quân sự thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu, giao nhiệm vụ cho hai lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - Ảnh: QUANG CƯỜNG



Ông Quang cho biết việc bổ sung hai cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang thành phố vào cấp ủy thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời góp phần bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương cùng Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định sẽ cùng Đại tá Đinh Văn Hưng và tập thể Đảng ủy Quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đồng thời, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.