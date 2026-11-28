Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (thứ tư từ trái qua) cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 5 từ trái qua) tặng hoa cho các nhà đầu tư - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 28-11, tại Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm.

Kéo vốn cho các dự án trọng điểm

Ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng - cho biết tới nay đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký doanh nghiệp cho 11 doanh nghiệp mới.

Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp khoảng 880 tỉ đồng, tương đương 34 triệu USD.

Sáu doanh nghiệp thành viên đã ký các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp, hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ và nước sạch.

Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn đạt hơn 10 tỉ USD.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: BÁ DŨNG

Các thành viên đã phê duyệt chuyển 10 triệu USD và dự kiến thực hiện trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu, nhà đầu tư Công ty TNHH Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX), ngay sau khi DNEX được cấp phép hoạt động, doanh nghiệp sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỉ đồng.

Nguồn vốn này nhằm xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ, phát triển thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo ông Tùng, hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động của DNEX đã sẵn sàng sau bốn năm xây dựng mô hình, từ năm 2022 đến nay.

Đến hết năm 2028, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 2 tỉ USD cho hoạt động giao dịch bạc và kim loại quý (trừ vàng), kim loại màu, cà phê, cao su, viên gỗ nén, hồ tiêu và ca cao.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa cho các nhà đầu tư - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Tùng cho rằng việc phát triển sở giao dịch hàng hóa sẽ giúp nông dân, doanh nghiệp có thêm công cụ quản trị rủi ro giá cả, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất xây dựng sàn giao dịch văn hóa và nghệ thuật Việt Nam, ứng dụng công nghệ số để bảo vệ bản quyền, thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo và kết nối nghệ sĩ, nhà sưu tập với nhà đầu tư quốc tế.

Thu hút thành viên không chạy theo số lượng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho biết thành phố định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế có trọng tâm, tập trung vào tài chính xanh, tài chính số, giao dịch hàng hóa, tài trợ chuỗi cung ứng và quản lý tài sản.

"Việc thu hút thành viên mới phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả hoạt động, không chạy theo số lượng", ông Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cơ quan điều hành xác định rõ đối tác, dự án, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm triển khai đối với từng sản phẩm; kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cam kết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Quang cảnh buổi lễ sáng 28-11 - Ảnh: BÁ DŨNG

Đối với tài trợ chuỗi cung ứng, cần lựa chọn các chuỗi cung ứng ưu tiên để thí điểm tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho. Đối với sở giao dịch hàng hóa, cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai theo đúng quy định.

Thành phố cũng đang chuẩn bị đưa vào khai thác tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 trong tháng 12-2026, phục vụ hoạt động của các thành viên trung tâm tài chính quốc tế.

Các sản phẩm đầu tiên của VIFC-DN

Trong sáng 28-11, VIFC-DN công bố những sản phẩm đầu tiên, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính xanh, đầu tư hạ tầng, quản lý vốn, tài trợ chuỗi cung ứng và giao dịch hàng hóa…

Một trong số này là các nền tảng công nghệ phục vụ tài trợ chuỗi cung ứng, hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thay vì trực tiếp cho vay, các nền tảng này sử dụng dữ liệu thương mại đã được xác thực, từ giao dịch trên sàn thương mại điện tử, chứng từ xuất khẩu đến dữ liệu logistics và thanh toán, làm cơ sở để ngân hàng và các định chế tài chính thẩm định, định giá rủi ro.

Qua đó doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn dựa trên các giao dịch thương mại thực tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm truyền thống.

Tại bảng xếp hạng Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), công bố tháng 9-2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng lần đầu tiên có tên, đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng. Cùng kỳ, TP.HCM đứng thứ 67.