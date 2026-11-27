Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ (bìa phải) tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen Alexander Lorz (bìa trái) và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen Timon Gremmels - Ảnh: THANH HIỆP



Trưa 27-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đã tiếp và làm việc cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen (Đức) Alexander Lorz và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen Timon Gremmels cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Tìm sức bật cho trung tâm tài chính từ Frankfurt

Tại buổi làm việc, ông Vũ nhận định Đức là đối tác châu Âu có nền tảng hợp tác lâu dài với TP.HCM. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt 1,97 tỉ USD. Tính đến ngày 30-9, Đức có 316 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký khoảng 742 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ bày tỏ muốn bang Hessen tiếp tục hỗ trợ TP.HCM kết nối với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và chuyên gia Đức, đặc biệt thông qua Frankfurt - trung tâm tài chính lớn của bang, nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố (VIFC-HCMC).

Theo ông Vũ, năm 2025, lãnh đạo TP.HCM đã hai lần tham gia đoàn công tác cấp cao đến Frankfurt để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế và tham dự Hội nghị Liên minh các trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC).

Bên cạnh đó, TP.HCM và thành phố Frankfurt đã ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác năm 2019.

Năm 2022, Frankfurt đã mở văn phòng đại diện tại TP.HCM. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác giữa hai địa phương chưa tương xứng với tiềm năng, theo ông Vũ.

Với không gian phát triển mới sau sáp nhập, TP.HCM định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế với các lĩnh vực như quỹ đầu tư, trái phiếu quốc tế, fintech, sở giao dịch hàng hóa, tài chính xanh, hàng không, hàng hải và dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.

Ngoài ra, TP.HCM mong muốn bang Hessen tiếp tục hỗ trợ hợp tác giáo dục - đào tạo thông qua Trường đại học Việt Đức (VGU), nhất là đào tạo nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế. Thành phố cũng đề xuất kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hai bên trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh.

Vui mừng vì quyết tâm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của TP.HCM

Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen Alexander Lorz - Ảnh: THANH HIỆP

Đáp lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen Alexander Lorz cho biết bang Hessen, đặc biệt là Frankfurt, rất quan tâm đến định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và mong muốn đóng góp kinh nghiệm, chuyên môn vào quá trình này.

Theo ông Lorz, muốn xây dựng trung tâm tài chính thành công cần có nhân lực giỏi và đội ngũ quản lý có năng lực. Các trường đại học, viện nghiên cứu tại bang Hessen có thể phối hợp với Trường đại học Việt Đức đào tạo nguồn nhân lực này.

Bộ trưởng Lorz cũng đưa ra lời khuyên dành cho TP.HCM khi cần chú trọng kết nối hạ tầng, đặc biệt là đường sắt đô thị và kết nối sân bay với trung tâm thành phố. Đây là những yếu tố quan trọng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Bộ Khoa học bang Hessen Timon Gremmels - Ảnh: THANH HIỆP

Trong khi đó Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Timon Gremmels chia sẻ đây là lần thứ tư ông đến Việt Nam trong chưa đầy ba năm. Theo ông, việc có hai bộ trưởng cùng tham gia đoàn công tác lần này thể hiện sự coi trọng của bang Hessen đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Ông Gremmels nhớ lại chuyến thăm TP.HCM năm trước, khi lãnh đạo thành phố chia sẻ quyết tâm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và mong muốn bang Hessen cùng góp sức. Ông vui mừng khi mục tiêu ấy đang dần thành hiện thực, đồng thời khẳng định Trường đại học Việt Đức có thể góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm.

Bộ trưởng Gremmels cũng cảm ơn chính quyền TP.HCM đã quan tâm đến các cam kết hợp tác lâu dài, đặc biệt là hỗ trợ triển khai các dự án ký túc xá mới của Trường đại học Việt Đức. Theo ông, số lượng sinh viên ngày càng tăng nên cơ sở lưu trú mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đào tạo, sinh hoạt và học tập.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác bang Hessen chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP