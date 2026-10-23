Khi TP.HCM bắt tay các đô thị toàn cầu, doanh nghiệp Việt hưởng lợi gì?

Ông Lars Anke - Trưởng đại diện Văn phòng liên lạc Hamburg tại Trung Quốc, Phòng Thương mại Hamburg - chia sẻ cách thành phố này triển khai mô hình "3 nhà" trong đổi mới sáng tạo qua các cụm công nghiệp - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Sáng 23-10, UBND TP.HCM phối hợp với Hội đồng Thành phố đối tác kinh tế Osaka (Nhật Bản) khai mạc Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026 (BPC) tại khách sạn Becamex New City (phường Bình Dương).

Chia sẻ riêng với Tuổi Trẻ bên lề hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hamburg (Đức) và Úc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa các thành phố trong giai đoạn mới.

"Chất xúc tác" cho chuyển giao tri thức

Ông Lars Anke - Trưởng đại diện Văn phòng liên lạc Hamburg tại Trung Quốc, Phòng Thương mại Hamburg - cho rằng hợp tác giữa các thành phố rất quan trọng vì giúp doanh nghiệp hai bên biết thị trường của nhau vận hành ra sao.

"Nó giống như chất xúc tác cho chuyển giao tri thức, giúp doanh nghiệp Việt Nam hình dung rõ hơn thị trường Đức - châu Âu, đồng thời giúp doanh nghiệp chúng tôi hiểu rõ hơn thị trường Việt Nam đang lên, ngày càng quan trọng", ông khẳng định.

Theo ông, TP Hamburg và TP.HCM cùng là thành phố cảng, trung tâm logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng. Vì thế cảng biển, logistics, hàng hải, năng lượng và AI là những lĩnh vực hai bên có thể hợp tác nhiều. Chính nhờ những điểm chung đó, việc hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đô thị càng có ý nghĩa quan trọng.

"Doanh nghiệp Hamburg giàu kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, số hóa, tự động hóa và kinh doanh quốc tế, còn doanh nghiệp Việt Nam am hiểu thị trường nội địa và rất năng động. Vì vậy tôi tin rằng hai bên có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau", đại diện Hamburg nhận định.

Toàn cảnh hội nghị bàn tròn ngày 23-10 - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Cũng theo ông Anke, mô hình hợp tác "3 nhà" (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp) trong đổi mới sáng tạo - điều mà Việt Nam đang tích cực thúc đẩy - đã được triển khai thành công tại Hamburg.

Thành phố này tổ chức hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo các cụm ngành như khoa học sự sống và vật liệu, hàng không, công nghệ gió và lưu trữ năng lượng, dựa trên sự kết hợp giữa giới học thuật, nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan công lập.

Theo ông Anke, các cụm ngành này đóng vai trò như nền tảng và vườn ươm giúp startup lớn lên, đồng thời là công cụ để tiếp cận thị trường trong nước, châu Âu và quốc tế.

Ông tin rằng TP.HCM có thể phát huy hiệu quả mô hình trên.

"Trong lần đến Việt Nam trước, tôi đã thật sự ấn tượng với các trường đại học, viện nghiên cứu ở đây, nơi có nhiều người trẻ giàu động lực, ham học hỏi và khao khát phát triển giải pháp cho tương lai. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng rất năng động, hiện đại và đổi mới", ông chia sẻ.

Mảnh ghép còn lại là nhà nước, đóng vai trò xây dựng nền tảng, mạng lưới đưa giới nghiên cứu và doanh nghiệp đến với nhau. Đây là điều ông coi là thiết yếu để tìm ra giải pháp bền vững cho các thách thức của thế kỷ 21.

Theo ông Anke, cần chọn trọng tâm cụ thể bởi đổi mới sáng tạo là lĩnh vực rất rộng. TP.HCM cần xác định lĩnh vực nào quan trọng với mình, lĩnh vực nào đã phát triển, để rồi củng cố những thế mạnh đó.

Kinh nghiệm mở đường thị trường mới

Bà Shirley Ng - Tổng giám đốc Bộ phận Năng lực cạnh tranh quốc tế, Tập đoàn Công nghiệp Úc (Ai Group) - trình bày tham luận tại hội nghị - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Bà Shirley Ng - Tổng giám đốc Bộ phận Năng lực cạnh tranh quốc tế, Tập đoàn Công nghiệp Úc (Ai Group) - cho biết hợp tác giữa các thành phố đóng vai trò kết nối, đưa doanh nghiệp đến với nhau để học hỏi những giải pháp lớn của nhau.

"Đó là học hỏi, chia sẻ và trao đổi", bà khẳng định.

Theo bà, kinh tế xanh là ví dụ điển hình. Doanh nghiệp trước hết cần nhận thức tốt về kinh tế xanh và đây là lĩnh vực doanh nghiệp Úc đã có nhiều thành công để chia sẻ kinh nghiệm.

Hợp tác giữa các thành phố cũng giúp doanh nghiệp hiểu thị trường của nhau hơn. Bà Ng cho biết Úc là quốc gia rộng lớn, dân số rất ít nhưng đem lại giá trị cao. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Úc thường chưa rõ cách thâm nhập thị trường, luôn tự hỏi nên làm với ai, làm thế nào.

"Khi nhìn vào chuỗi cung ứng và thấy một điểm đến đáng tin cậy, họ muốn tham gia nhưng lại đối mặt với những thách thức khác. Vì vậy cần tính đến yếu tố ngôn ngữ và tận dụng mạng lưới để hiểu thị trường vận hành ra sao", chuyên gia Úc khẳng định.

Bà Ng cũng đánh giá cao vai trò của TP.HCM: "TP.HCM là đối tác chuỗi cung ứng rất quan trọng. Doanh nghiệp có thể khởi đầu nhỏ, nhưng bằng cách đó sẽ trở thành mắt xích mạnh hơn trong chuỗi cung ứng cho các nước đối tác".

TP.HCM: "Đối tác tin cậy, trách nhiệm" Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị bàn tròn sáng 23-10 - Ảnh: NGỌC ĐỨC Phát biểu bế mạc hội nghị bàn tròn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định thành phố luôn xác định hội nhập và hợp tác quốc tế là một động lực quan trọng của phát triển. Ông Hà nhấn mạnh: "Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP.HCM kiên định khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng các thành phố thành viên BPC. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực then chốt về đổi mới sáng tạo, công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng…". Mạng lưới Thành phố đối tác kinh tế (BPC) do chính quyền thành phố Osaka (Nhật Bản) khởi xướng năm 1988, nhằm kết nối kinh tế giữa các thành phố và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn ra quốc tế. Ngoài Osaka, mạng lưới có 14 thành phố đối tác trải dài trên nhiều châu lục.