Du khách Philippines mua đặc sản Đà Lạt trong hành trình trải nghiệm nông nghiệp tại địa phương - Ảnh: MAI VINH

Chiều 27-11, tại Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến, hợp tác liên kết phát triển du lịch với TP Đà Nẵng và các địa phương gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Huế.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia, lãnh đạo các tỉnh thành và gần 100 doanh nghiệp nhằm xúc tiến, kết nối đưa khách tới tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng đón hơn 20 triệu lượt khách trong 10 tháng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương sở hữu không gian du lịch đa dạng, trải dài từ cao nguyên Đà Lạt, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến vùng biển Mũi Né và đặc khu Phú Quý.

Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, 151 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cùng nhiều giá trị di sản được UNESCO ghi danh.

Sự đa dạng về địa hình, khí hậu và văn hóa tạo điều kiện để địa phương phát triển các hành trình du lịch kết hợp săn mây, ngắm hoa, khám phá rừng, nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm đảo.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 20,68 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 57.514 tỉ đồng.

Đà Lạt ngập tràn trong sắc hoa - Ảnh: MAI VINH

Theo ông Tuấn, bên cạnh việc tăng lượng khách, địa phương đang hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng du lịch thông qua kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và đa dạng hóa sản phẩm.

Tỉnh định hướng phát triển ba cụm du lịch trọng điểm gồm Đà Lạt và vùng phụ cận; Gia Nghĩa - Tà Đùng; khu vực ven biển Hòa Thắng - Phan Thiết - Mũi Né - La Gi và đặc khu Phú Quý.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 12% GRDP của tỉnh.

Kết nối miền Trung đưa khách lên miền cao nguyên

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề xuất năm nhóm nhiệm vụ hợp tác với Đà Nẵng và các địa phương miền Trung - Tây Nguyên, tập trung vào xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hàng không.

Trong đó các địa phương được đề nghị phối hợp xây dựng những hành trình kết nối di sản, đô thị, biển đảo với cao nguyên và đại ngàn; phát triển du lịch đêm, du lịch nông nghiệp, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 tới - Ảnh: MAI VINH

Lâm Đồng cũng đề xuất các địa phương, cảng hàng không, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành cùng nghiên cứu khôi phục, mở mới các đường bay phù hợp với nhu cầu thị trường.

Việc kết nối giữa doanh nghiệp hàng không, vận tải, lưu trú và lữ hành nhằm hình thành các gói du lịch có giá cạnh tranh, thu hút khách, đặc biệt trong mùa thấp điểm.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị sau hội nghị, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp sớm cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác thành các chương trình khảo sát, kết nối tour, tuyến và hoạt động kinh doanh.

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi cho ngành du lịch, bày tỏ mối quan tâm để xúc tiến thị trường đưa khách lên tham quan các điểm đến ở Lâm Đồng thời gian tới.

Festival Hoa Đà Lạt 2026 có 40 chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 31-12, với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc". Lễ hội gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Tại hội nghị, tỉnh Lâm Đồng mời gọi các địa phương, doanh nghiệp và du khách tham gia lễ hội, kết hợp trải nghiệm các sản phẩm du lịch của Lâm Đồng.