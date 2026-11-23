Cảnh sát giao thông phân luồng hỗ trợ xe cá nhân di chuyển ra khỏi nút giao ở khu vực chợ Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Mọi năm, tháng 11 luôn là thấp điểm, người kinh doanh ở Đà Lạt "gồng lỗ" chờ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Năm nay thành phố ngàn hoa có thêm một dịp đặc biệt đông khách nhờ kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.



Khách chia hai hướng, nội ô thông thoáng sau 9h

Từ cuối tuần qua đến hôm nay (23-11), lượng khách đến Đà Lạt tăng mạnh. Khách sạn, homestay, quán ăn, quán cà phê đông khách từ sáng đến tối. Nhiều người làm du lịch nói không khí đông vui như những ngày Tết.

Khách chụp ảnh với khung cảnh tuyết nhân tạo tại Cổng trời Bali (Đà Lạt) - Ảnh: Q.N.

Theo lịch đặt khách sạn, khách lưu trú chia theo 2 khung: nhóm ngày cuối tuần và nhóm nghỉ lễ (tính từ chủ nhật đến trưa 24-11). Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, dòng khách đến Đà Lạt dịp này tập trung chủ yếu theo hướng Đông - Tây. Một hướng đi về Cầu Đất ở phía Đông. Hướng còn lại đi Vạn Thành, Tà Nung, Nam Ban ở phía Tây.

Nhờ dòng xe tỏa về hai phía, các tuyến đường nội ô chỉ ùn ứ vào khoảng trước 9h, lúc du khách rời nơi lưu trú để đi chơi.

Du khách tại khu vực chợ Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Bà Trần Ngọc Hân (38 tuổi, trú TP.HCM) cùng gia đình lên Đà Lạt từ sáng thứ bảy (21-11). Bà Hân nói đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh kẹt xe như mấy lần đi lễ trước. Lần này khác.

"Buổi sáng, khi tôi ra khỏi khách sạn tầm 8h thì xe hơi đông, đi chậm một chút. Qua 9h là đường chạy êm. Cả nhà đi Cầu Đất ngắm đồi chè, chiều về vẫn còn sức dạo quanh hồ, ăn tối mà không thấy mệt", bà Hân kể.

Ông Lê Minh Khoa (45 tuổi, trú TP.HCM) đi cùng nhóm bạn, chọn chơi ở hướng Tây. Ông nói điều khiến cả nhóm hài lòng nhất là thời tiết. "Tôi đi Tà Nung rồi qua Nam Ban, chạy đường vành đai nên không phải chen vào trung tâm. Đông thật nhưng vui, không bực mình", ông Khoa nói.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên Đà Lạt đông

Bà Indy Lê (cơ sở lưu trú Nhà Tre, Đà Lạt) chia sẻ: "Tôi cho rằng du khách đến Đà Lạt đông còn nhiều ý tố khác ngoài việc tận dụng kỳ nghỉ lễ. Khách ở chỗ tôi đã đặt chỗ nhưng sau đó chủ động nhờ dời lịch sang tuần sau vì mua vé xe hơi khó. Khách sẵn sàng tới Đà Lạt dịp thời tiết đẹp, hoa nở nhiều chứ không chỉ là nghỉ lễ".

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một khu lưu trú ở khu vực trung tâm Đà Lạt, cho rằng: "Gần một tháng nay, tuần nào Đà Lạt cũng có sự kiện. Đà Lạt được nhắc liên tục trên mạng xã hội, trên báo đài và trở thành gợi ý khi du khách lựa chọn điểm đi chơi. Có khách gọi đặt phòng nói là thấy Đà Lạt dạo này vui quá nên tới", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, yếu tố thứ hai là thời tiết. "Thời tiết đẹp nhất năm lại rơi đúng đợt nghỉ lễ. Khách lên là thấy đáng đồng tiền", ông nói. Ông Hùng nói vui: thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên... Đà Lạt đông.

Sau 9h, tuyến đường quanh hồ Xuân Hương thông thoáng, rất đông du khách đi dạo bộ và đạp xe - Ảnh: M.V.

Ông Võ Anh Tuấn (Công ty Vietravel Chi nhánh Lâm Đồng) nhìn nhận thêm ở góc độ lịch nghỉ. Theo ông Tuấn, với khối cơ quan nhà nước, kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam có thể bị ngắt quãng vì thứ hai (23-11) vẫn đi làm. Nhưng ở khối tư nhân, nhiều doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ phép để có cụm ngày nghỉ liền lạc từ ba đến bốn ngày.

"Đợt này khách đoàn công ty, khách gia đình làm ở khu vực tư nhân đặt tour nhiều. Họ lên từ thứ bảy, ở đến hết ngày 24-11 mới về. Có thời gian dài hơn thì người ta mới tính chuyện đi xa", ông Tuấn cho biết.

Du khách "phơi nắng" ở hồ Xuân Hương - Ảnh: M.V.

Theo ông Tuấn, việc tổ chức lại hệ thống giao thông ở Đà Lạt với đường vành đai giúp du khách đi lại dễ dàng hơn. Xe đi các khu, điểm du lịch không đi ngang qua trung tâm nên thời gian di chuyển giữa các điểm được rút ngắn. Ngoài ra, luồng di chuyển của du khách qua đường vành đai cũng gợi ý cho người kinh doanh phát triển thêm điểm lưu trú, điểm du lịch ở vùng ngoại ô thay vì tập trung vào trung tâm.

Hãy đi bộ hưởng gió trời Đà Lạt Từ kinh nghiệm đón khách những ngày qua, ông Hùng và ông Tuấn đều khuyên du khách không nên xếp quá nhiều điểm đến trong lịch nghỉ lễ của mình. Muốn chơi ở phía Đông thì nên chọn nơi ở phía Đông, tương tự với các khu, điểm ở phía Tây, tránh cảnh chạy ngược xuôi qua trung tâm. "Đi ít điểm mà chơi cho kỹ thì vui hơn. Lên Cầu Đất thì ngủ lại Cầu Đất, sáng ra ngắm mây, không phải chạy tới chạy lui cả ngày trên xe", ông Hùng nói. Khi vào nội ô, theo ông Tuấn, du khách có thể chọn đi xe công cộng kết hợp đi bộ. Vừa tận hưởng thời tiết đẹp, vừa góp phần giảm tải cho các nút giao thông trong trung tâm.