Ân Trịnh là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đa nhạc cụ, chơi piano, saxophone và đàn bầu - Ảnh: M.V

Đêm nhạc mang tên "A Quiet Divide" (tạm dịch "Đôi bờ tĩnh lặng") diễn ra tối 21-11 tại Phố Bên Đồi, Đà Lạt.

Đây cũng là dịp ra mắt EP (viết tắt của Extended Play, là một sản phẩm âm nhạc có quy mô nằm giữa đĩa đơn và album đầy đủ - PV) đầu tay cùng tên của nhà soạn nhạc Ân Trịnh, gồm các tác phẩm và bản hòa âm gốc do cô cùng nghệ sĩ Nathan Syed-Tollan thực hiện.

Chương trình diễn ra với hơn 10 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm: "Đôi bờ tĩnh lặng", "Những điều chưa nói", "Giấc mơ thiên nga hoang dã", "Phác thảo ngẫu hứng", cùng những bản dựa trên chất liệu dân ca "Lý kéo chài", "Lý Cái Mơn", "Lý ngựa ô".

Piano giữ phần hòa âm và nhịp điệu, đàn bầu dẫn giai điệu chính. Hai nghệ sĩ còn song tấu piano và dành thời gian giao lưu với khán giả. Riêng Nathan Syed-Tollan có một tiết mục độc tấu ngẫu hứng.

Sự kết hợp giữa piano - đàn bầu là điều khiến nhiều người dự khán, cả khách trong nước lẫn khách quốc tế, bất ngờ.

Nathan Syed-Tollan (phía trái ảnh) là nghệ sĩ đa nhạc cụ, nghệ sĩ ứng tác và nhà giáo âm nhạc người Scotland, làm việc tại Glasgow, đi lên từ nền tảng jazz ứng tác - Ảnh: M.V

Nguồn cảm hứng của các tác phẩm được kể lại khá đời: một bức tranh, nhịp sống đương đại, đời sống nông thôn, đàn chim di trú, một bài thơ và một bộ phim. Âm nhạc đi giữa cổ điển đương đại, jazz, thực nghiệm và ambient, mang âm hưởng truyền thống Việt Nam, xoay quanh di sản, sự chuyển đổi và bản sắc văn hóa.

Đêm diễn nhỏ trong Không gian nghệ thuật Phố Bên Đồi được nhiều người theo dõi - Ảnh: M.V

Ân Trịnh là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đa nhạc cụ, chơi piano, saxophone và đàn bầu. Cô sinh tại Úc, hiện hoạt động tại Scotland, đang theo học chuyên ngành nhạc phim tại Nhạc viện Hoàng gia Scotland. Năm 2017, cô đoạt giải nhất khu vực Cuộc thi Âm nhạc cổ điển trẻ Úc. Cô cũng là thành viên nòng cốt mạng lưới ESEA Creatives, hỗ trợ cộng đồng nghệ sĩ Đông Á và Đông Nam Á tại Scotland.

Nathan Syed-Tollan là nghệ sĩ đa nhạc cụ, nghệ sĩ ứng tác và nhà giáo âm nhạc người Scotland, làm việc tại Glasgow, đi lên từ nền tảng jazz ứng tác.

Ân Trịnh là thành viên nòng cốt mạng lưới ESEA Creatives, hỗ trợ cộng đồng nghệ sĩ Đông Á và Đông Nam Á tại Scotland - Ảnh: M.V

Ông Nguyễn Trung Hiền - người sáng lập dự án văn hóa, nghệ thuật và không gian sáng tạo cộng đồng Phố Bên Đồi - cho biết đêm nhạc nằm trong hướng đi lâu nay của nhóm: đồng hành với nghệ sĩ trong và ngoài nước, đưa những đêm nhạc có chất lượng đến gần người nghe hơn.

Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động của Đà Lạt với tư cách Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Theo ban tổ chức, đây là phần việc cụ thể để Lâm Đồng dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững và thực hiện cam kết đã ký với UNESCO.