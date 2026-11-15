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Văn hóa

Cồng chiêng và rock mở màn Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang

tác giả
M.V
M.V
M.V

Quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt đông kín người trong đêm khai mạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang, nơi cồng chiêng hát cùng rock Mỹ và Pháp.

Các cô gái trong trang phục thổ cẩm Tây Nguyên biểu diễn tiết mục múa tập thể - Ảnh: MAI VINH

Tối 14-11, Đà Lạt khai mạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 với chủ đề "Đà Lạt - Hội tụ và thăng hoa". Cồng chiêng, hát văn và rock nối nhau trên cùng một sân khấu ở quảng trường Lâm Viên.

Lâm Đồng Band mở màn. Tiếp đó là Ngũ Cung của Việt Nam, Meteora Band của Mỹ và Horizon Band của Pháp. Xen giữa các ban nhạc là nghệ nhân dân gian, diễn viên múa và ca sĩ. Sân khấu dùng mapping 3D và hologram. Quảng trường Lâm Viên có sức chứa hơn 15.000 khách đã kín chỗ ngồi.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng, nói âm nhạc là một phần bản sắc của Đà Lạt, là cầu nối giữa con người với thiên nhiên và giữa địa phương với thế giới.


Ca sĩ trong Meteora Band đến từ Mỹ rời sân khấu, hát giữa khán giả trong đêm khai mạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 - Ảnh: MAI VINH

Ông Tuấn nêu ba thông điệp của festival: âm nhạc là cầu nối văn hóa và hữu nghị; sáng tạo phải bắt nguồn từ bản sắc; âm nhạc phải gắn với cộng đồng và phát triển bền vững.

Nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ tre nứa trong phần trình diễn âm nhạc dân gian Tây Nguyên - Ảnh: MAI VINH

Năm 2023, Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực âm nhạc. Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là cách tỉnh cụ thể hóa cam kết đã ký với UNESCO, đồng thời quảng bá văn hóa, con người và du lịch Lâm Đồng. 

Tỉnh kỳ vọng từ festival hình thành một sản phẩm du lịch âm nhạc của riêng Đà Lạt, mở rộng hợp tác quốc tế và nuôi hệ sinh thái sáng tạo tại chỗ.

Ban nhạc Ngũ Cung ấn tượng với những bản rock bám sát văn hóa Tây Bắc - Ảnh: MAI VINH

Ban nhạc Ngũ Cung chơi máu lửa trong đêm tại Đà Lạt, đây là lần đầu tiên Ngũ Cung biểu diễn tại đây - Ảnh: MAI VINH

Nữ ca sĩ của Horizon Band đến từ Nga trình diễn trong đêm khai mạc - Ảnh: MAI VINH

Khán giả bật đèn điện thoại hưởng ứng cùng ban nhạc trên sân khấu - Ảnh: MAI VINH

Khán giả nữ trong trang phục truyền thống của đồng bào Tây Nguyên theo dõi chương trình - Ảnh: MAI VINH

Loạt chương trình mở miễn phí chờ khán giả

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang còn một ngày. Sáng 15-11, sân khấu thực cảnh tái hiện tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn diễn ra tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt.

18h cùng ngày, chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế trở lại quảng trường Lâm Viên với các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam. Không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng mở hết ngày, có trình diễn cồng chiêng.

Cồng chiêng và rock mở màn Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang - Ảnh 11.Thành phố âm nhạc Đà Lạt lại thiếu trường âm nhạc

Chuyên gia nhìn Đà Lạt như sân khấu âm nhạc khổng lồ nhưng chỉ ra điểm yếu nhất là thành phố âm nhạc nhưng thiếu trường âm nhạc.

M.V
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    Chủ đề: Đà Lạt khai mạc Festival thành phố sáng tạo âm nhạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang lễ hội âm nhạc Đà Lạt

    Dòng sự kiện: Mạng lưới các thành phố sáng tạo

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