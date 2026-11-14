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Lê Minh Sơn hứa làm bùng nổ Đà Lạt với Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang

tác giả
M.V
M.V
M.V

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang đưa ban nhạc Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam lên sân khấu quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt, khán giả vào xem miễn phí.

Lê Minh Sơn làm Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang, quy tụ ban nhạc 5 nước - Ảnh 1.

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang tại Đà Lạt do nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm tổng đạo diễn

19h tối 14-11, chương trình Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang sẽ khai mạc tại quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt với các nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế. Ban tổ chức dựng mapping 3D và hologram cho sân khấu này. Khán giả vào xem miễn phí.

Sân khấu sẵn sàng bùng nổ với những giai điệu mạnh mẽ, cá tính và giàu năng lượng từ Dagout Đoát, Meteora Band, Horizon Band, Ngũ Cung Band, Lâm Đồng Band và Vũ đoàn Hải Yến.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho biết: "Lê hội âm nhạc sẽ làm bùng nổ Đà Lạt với âm nhạc dân tộc kết hợp cùng các thể loại âm nhạc đương đại".

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 diễn ra từ 13 đến 15-11, nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng.

Sức hút trước hết nằm ở dàn ban nhạc. Chiều 15-11, các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam cùng lên sân khấu quảng trường Lâm Viên trong chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế. Điểm đặc biệt của chương trình là 300 nghệ nhân cồng chiêng giỏi nhất của Việt Nam sẽ cùng biểu diễn với các nghệ sĩ âm nhạc đương đại.

Thay vì dồn vào một sân khấu, Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang trải ra nhiều điểm: quảng trường Lâm Viên, Nhà hát Dalat Opera House, Bảo tàng Lâm Đồng, Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và một số không gian công cộng. Tại bảo tàng, không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống mở suốt ba ngày, có trình diễn cồng chiêng.

Lê Minh Sơn làm Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang, quy tụ ban nhạc 5 nước - Ảnh 2.

Lịch sự kiện tại Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang - Đồ họa: M.V

Trước đó, ngày 13-11, hội thảo khoa học "Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững" với hơn 150 đại biểu tham dự. Cùng ngày, Nhà hát Dalat Opera House giới thiệu và trình diễn hai tác phẩm nhạc kịch.

Sáng 15-11, sân khấu thực cảnh tái hiện tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn diễn ra tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt. 17h cùng ngày, chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế tại quảng trường Lâm Viên khép lại ba ngày của Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang.

Âm nhạc "giữ chân" du khách đến Đà Lạt

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh hướng tới một hệ sinh thái âm nhạc có nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp văn hóa và cộng đồng cùng tham gia. Giai đoạn 2026 - 2027, Lâm Đồng ưu tiên hợp tác với mạng lưới các thành phố sáng tạo, tổ chức giao lưu, đào tạo và workshop.

Âm nhạc truyền thống của các cộng đồng dân tộc sẽ được đưa vào trường học qua biểu diễn và thực hành nhạc cụ. Ban tổ chức kỳ vọng festival thành sản phẩm du lịch âm nhạc, kéo dài thời gian lưu trú của khách đến Đà Lạt.

Lê Minh Sơn hứa làm bùng nổ Đà Lạt với Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang - Ảnh 4.Chưa khai mạc, không gian Festival Hoa Đà Lạt 2026 đã rực rỡ

Hơn một tháng trước ngày khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026, nhiều không gian hoa, đường hoa đã xuất hiện, kéo du khách đến Đà Lạt giữa mùa thấp điểm.

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M.V
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    Chủ đề: Lê Minh Sơn Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang Lang Biang Đà Lạt Unesco

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