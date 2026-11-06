Chưa khai mạc, không gian Festival Hoa Đà Lạt 2026 đã rực rỡ

Công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tỉ mỉ tưới nước, chăm sóc các bồn hoa tươi thắm dọc các tuyến đường trung tâm thành phố - Ảnh: M.V.

Hơn một tháng trước ngày khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026 (dự kiến tối 19-12), nhiều mô hình hoa, đường hoa và tiểu cảnh đã xuất hiện ở trung tâm Đà Lạt, tạo thêm chỗ tham quan cho du khách đến thành phố trong giai đoạn thấp điểm.

Điểm tập trung nhiều mô hình nhất là khu vực đài phun nước gần cầu Ông Đạo và cổng chợ đêm Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Kỹ sư, công nhân vẫn đang lắp đặt, nhưng người dân và du khách đã ghé xem, chụp ảnh, check-in.

Mỗi mô hình kể một câu chuyện riêng của phố núi: thiên thần nhỏ bên trái dâu tây, những nhạc cụ khổng lồ kết bằng hoa và lá gợi danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, người phụ nữ làm nghề trồng hoa, và chú dê chào năm mới Đinh Mùi 2027.

Ngoài đài phun nước, một công trình hoa khác được làm bên hồ Xuân Hương, phía trước chùa Quán Thế Âm. Năm xe hoa lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đang được triển khai. Hoa tươi được tài trợ để trang trí chương trình khai mạc và bế mạc, tổng giá trị ước tính khoảng 3,5 tỉ đồng.

Góc phố Đà Lạt bừng sáng và sinh động với những cụm hoa oải hương (lavender) cùng nhiều loài hoa rực rỡ khoe sắc dưới nắng - Ảnh: M.V.

Những ngày đầu tháng 11-2026, đường Đinh Tiên Hoàng có thêm hàng hoa đỏ dọc hai bên lề, do HAUS Dalat thực hiện. Đây cũng là nơi diễn ra đêm bế mạc Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Trên đường Mai Anh Đào, TTC Thung lũng Tình yêu đã trồng thêm hoa dọc tuyến đường dài hơn 1,8km.

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt chuẩn bị gần 100.000 chậu hoa cùng vật liệu tạo hình linh vật, làm đường hoa và tiểu cảnh quanh hồ Xuân Hương, các tuyến Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu.

Du khách nước ngoài thong thả đi dạo trên vỉa hè ngập tràn sắc hoa bên viền thông xanh và hồ Xuân Hương - Ảnh: M.V.

Việc đưa hoa xuống phố sớm nhằm tăng trải nghiệm cho du khách đến Đà Lạt trong giai đoạn thấp điểm, thay vì phải chờ đến ngày khai hội mới có chỗ ngắm hoa, chụp ảnh. Thời gian dài cũng cho phép đơn vị thi công chăm sóc, bổ sung hoa, giữ không gian tươi đến cuối tháng 12-2026.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI có chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", khai mạc dự kiến tối 19-12 tại quảng trường Lâm Viên.

Một giống hoa mới trồng dọc đường Đinh Tiên Hoàng tạo điểm nhấn cảnh quan thơ mộng cho phố núi - Ảnh: M.V.

Rất đông du khách và người dân dừng chân chụp ảnh check-in bên thảm hoa tươi hướng về phía quảng trường Lâm Viên (thường gọi là góc Đại Lý) - Ảnh: M.V.

Nữ công nhân chăm sóc tỉ mỉ từng chậu hoa tươi trang trí tiểu cảnh tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt - Ảnh: M.V.