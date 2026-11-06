TP.HCM thúc đẩy tiến độ tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2026

Cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị Festival OCOP Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: BTC

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết công tác chuẩn bị Festival OCOP Việt Nam 2026 cơ bản được triển khai theo kế hoạch.

Các đơn vị đã hoàn thiện phương án thiết kế tổng thể, chương trình hoạt động và kế hoạch phối hợp tổ chức. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cũng đã được thành lập.

Trưng bày sản phẩm OCOP từ 34 tỉnh, thành

Festival OCOP Việt Nam 2026 có chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức. Sự kiện diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 3 đến 6-12, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Festival hướng đến quảng bá sản phẩm OCOP, tăng cường liên kết vùng, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã được thành lập; phương án thiết kế tổng thể không gian Festival OCOP Việt Nam năm 2026 cơ bản hoàn thiện.

Theo đăng ký, 10 tỉnh, thành phố dự kiến tổ chức không gian trưng bày riêng, trong khi 24 tỉnh, thành phố tham gia các khu vực do Ban tổ chức bố trí. Không gian Festival được thiết kế theo các chủ đề như OCOP xuất khẩu, OCOP xanh và chuyển đổi số, du lịch nông thôn, trải nghiệm văn hóa, đồ uống và sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Festival OCOP Việt Nam 2026 có chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức - Ảnh phối cảnh

Với quy mô dự kiến khoảng 3.200 m², tương đương 350 gian hàng tiêu chuẩn, Festival được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày và trải nghiệm. Các sản phẩm tham gia gồm sản phẩm OCOP của 34 tỉnh, thành phố, sản phẩm đặc trưng TP.HCM và các nhóm sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa sản phẩm OCOP Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường quốc tế.

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 3-12, với chương trình nghệ thuật, phát biểu của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo TP.HCM, phóng sự giới thiệu OCOP, du lịch nông thôn và làng nghề. Chương trình cũng gồm các nghi thức khai mạc, trao chứng nhận và trao giải.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động trưng bày, trình diễn và chế tác sản phẩm OCOP; Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, kết nối giao thương; ngày hội livestream OCOP Việt Nam.

Ngày hội livestream OCOP Việt Nam dự kiến có ba phiên trong các ngày 3 đến 5-12 - Ảnh phối cảnh

Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam đã được xây dựng kế hoạch và thể lệ. Công tác đánh giá, chấm điểm dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 5-12, kết quả được công bố tại lễ bế mạc.

Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, kết nối giao thương dự kiến tổ chức chiều 4-12, với khoảng 150-200 đại biểu. Diễn đàn hướng đến kết nối các chủ thể OCOP với doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và nhà đầu tư, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ngày hội livestream OCOP Việt Nam dự kiến có ba phiên trong các ngày 3 đến 5-12, nhằm giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên nền tảng số.

Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động tham quan làng nghề gốm sứ, di tích lịch sử - văn hóa và biểu diễn nghệ thuật. Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra từ 17h đến 18h ngày 3-12 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kịch bản khai mạc, chương trình nghệ thuật và các phóng sự giới thiệu về OCOP, du lịch nông thôn, làng nghề đang được các đơn vị phối hợp hoàn thiện.

Công tác chuẩn bị cũng bao gồm mặt bằng, hạ tầng điện, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Dự kiến mặt bằng đường đi bộ Nguyễn Huệ được bàn giao từ ngày 27-11 để triển khai thi công các hạng mục phục vụ Festival.

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 3-12 - Ảnh phối cánh

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan chức năng trao đổi về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa Trung ương và thành phố, phương án tổ chức không gian, lễ tân, đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn và truyền thông cho sự kiện.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị.

Các nội dung về chương trình, kịch bản, thiết kế không gian, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cần được rà soát, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh. Công tác truyền thông cần triển khai sớm, tập trung vào quy mô, ý nghĩa và các hoạt động của Festival.