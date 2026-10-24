Á hậu Khánh Linh, KOL Quỷ Cốc Tử... bàn chuyện phát triển sản phẩm OCOP

Á hậu Khánh Linh tham dự Lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026" - Ảnh: Q.ĐỊNH

Đây là những vấn đề được nhiều diễn giả, khách mời trao đổi và chia sẻ tại Lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026", kết hợp hội thảo chuyên đề "Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh Đại sứ Thương hiệu trong kỷ nguyên số" vừa được tổ chức.

Chương trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp với Báo điện tử Tuổi Trẻ triển khai.

Hãy kể câu chuyện phía sau sản phẩm

Kể về chuyến đi đến tỉnh Fukushima (Nhật Bản), KOL Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) cho biết điều bất ngờ là đoàn tham quan được dẫn đến khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất và sóng thần năm 2011.

Tại đây, đoàn tham quan gặp người nông dân từng mất mát gần như toàn bộ sau thảm họa. Người nông dân giới thiệu những đàn bò và trang trại mà mình gây dựng lại sau biến cố và điều này khiến khách rất quan tâm.

Hay tại Langkawi, Malaysia, hoạt động quan sát đại bàng săn mồi được tổ chức thành trải nghiệm dành cho du khách. Ở Quế Lâm, Trung Quốc, chương trình biểu diễn thực cảnh núi non, với sự tham gia của nhiều cư dân địa phương cũng giúp quảng bá sản phẩm địa phương, nông nghiệp rất tốt.

KOL Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) trình bày nội dung Từ đặc sản đến di sản – Vai trò của Content Creator - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

"Quá trình sản xuất, câu chuyện đằng sau nó, quy trình tạo ra nó, những biến cố... mới là điều giúp hút khách, bởi thông qua đây khách hiểu hơn về vùng đất, con người và sản phẩm địa phương. Các hoạt động du lịch hoặc sản phẩm OCOP vì thế cần gắn với nhau, và gắn với câu chuyện về mùa vụ, nét văn hóa đặc trưng", ông Hải An nhấn mạnh.

Trong khi đó, Á hậu Khánh Linh nhận định sản phẩm OCOP không chỉ nói về giá trị thương mại mà còn là câu chuyện về con người và văn hóa của mỗi vùng miền. Đặc biệt TP.HCM có nhiều sản phẩm OCOP nổi bật gắn liền với văn hóa.

"Chúng ta là những người trẻ với nguồn năng lượng dồi dào, sự sáng tạo luôn sẵn có. Thông qua lợi thế đó, người trẻ sẽ phù hợp để có thể lan tỏa hiệu quả về giá trị truyền thống của sản phẩm OCOP đến khách hàng".

Cho rằng về mặt truyền thống thì các sản phẩm OCOP đa phần đã mang giá trị cốt lõi, Á hậu - diễn viên Dương Cẩm Lynh, nhấn mạnh về việc cần thiết phải khai thác tốt để lấy được giá trị nằm bên trong sản phẩm, sau đó tận dụng điểm tích cực của công nghệ hiện đại để tạo ra sự tinh tế, hình ảnh độc đáo cho sản phẩm, từ đó giúp sản phẩm tồn tại lâu dài, mang lại giá trị lớn.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh tại lễ phát động cuộc thi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đừng chỉ chạy theo lượt xem, hãy liên kết để tạo thêm giá trị

Đề cập vai trò của các nhà sáng tạo nội dung trong quảng bá OCOP, ông Hải An cho rằng nội dung có thể phổ biến nhờ bắt đúng xu hướng hoặc được thuật toán, nhưng nếu thiếu thông tin hữu ích và câu chuyện đủ sâu, khả năng lan tỏa lâu dài sẽ bị hạn chế. Do đó, đừng chỉ tạo view, hãy tạo thêm giá trị.

"Người dự thi Đại sứ OCOP chú ý ba yếu tố: tạo thu hút ban đầu, kể câu chuyện có ý nghĩa và giúp người xem trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Với thời lượng ngắn của các nền tảng số, chúng ta nên ưu tiên tiếp cận video "30 giây, một sản phẩm, một niềm tự hào" khi quảng bá".

Đồng quan điểm, tổng đạo diễn Lữ Vân cho rằng đối với sản phẩm OCOP, chúng ta không chỉ bán một sản phẩm mà chúng ta bán cả câu chuyện. Theo tổng đạo diễn, có thể tóm lại bằng "3 chữ C": câu chuyện, cảm xúc và tính chân thật.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung (giữa) đánh giá sản phẩm OCOP hiện có nhiều lợi thế để phát triển nếu biết cách kể chuyện - Ảnh: Q.ĐỊNH

"Xu hướng trên thị trường thì những video ngắn sẽ được khán giả xem rất nhiều, những giây đầu tiên là những giây rất quan trọng nên người làm video cần chắt chiu, kỹ lưỡng hơn".

Theo thạc sĩ Phạm Kim Dung, Chủ tịch công ty Sen Vàng, nhìn lại một số sản phẩm OCOP nổi bật trên thế giới chúng ta đều thấy phía sau nó có những câu chuyện như tại tỉnh Oita, Nhật Bản có quả cam quýt đặc trưng nhất là Kabosu; hay Thái Lan cũng có chương trình tương tự như một làng một sản phẩm và lụa của nước này cũng đi ra từ đây và thành thương hiệu.

"Hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến việc kể câu chuyện về sản phẩm đó, vùng đó. Đây là điều rất phù hợp và hoàn toàn đồng hành cùng câu chuyện chất lượng của sản phẩm OCOP".

Theo bà Nương Đào, Chủ tịch Chi hội KLIC, cơ hội đối với các sản phẩm OCOP hiện nay khá là nhiều, đặc biệt là vượt ra khỏi cái giới hạn địa lý thông thường để có nhiều cơ hội bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và các hoạt động của kinh tế số.

Đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp, chủ thể OCOP... tham dự Lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026" - Ảnh: Q.ĐỊNH

"Nhưng để tận dụng tốt được sức mạnh của công nghệ, doanh nghiệp OCOP phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực bán hàng, và tìm được đối tác phù hợp để "review", hỗ trợ quảng bá sản phẩm đến người dùng.

Ngoài ra, sản phẩm OCOP có thế mạnh về vùng nguyên liệu, câu chuyện bản sắc của từng vùng miền, phương thức sản xuất, tâm huyết làng nghề.. sẽ là điểm cộng rất lớn để hút khách. Các đại sứ hãy kể một câu chuyện thật, về sản phẩm thật", bà Đào nhận định.

Thời gian, nội dung và hình thức dự thi Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026

Thời gian nhận bài dự thi: vòng sơ khảo: từ ngày 19-10 đến 15-11-2026. Công bố 16 thí sinh vào chung khảo: 19-11-2026. Thi chung kết và trao giải: 25-11-2026. Hình thức bài dự thi: Bài dự thi dưới dạng video clip (30s - dưới 5 phút) giới thiệu sản phẩm OCOP hoặc chủ thể OCOP. Nội dung video gồm các phần chính: giới thiệu bản thân ngắn gọn; giới thiệu 1 sản phẩm OCOP hoặc chủ thể OCOP lựa chọn đồng hành; kể câu chuyện gắn liền với sản phẩm (nguồn gốc, giá trị văn hóa - dinh dưỡng - kinh tế...) và thông điệp lan tỏa từ sản phẩm; nếu kể về chủ thể OCOP có thể chia sẻ lý do lựa chọn và hành trình đặc biệt của chủ thể gắn với sản phẩm OCOP cụ thể (vẫn nêu bật các giá trị sản phẩm: văn hóa - dinh dưỡng - kinh tế,...); thể hiện hiểu biết về chương trình OCOP và chia sẻ lý do tham gia cuộc thi, mong muốn về Đại sứ OCOP TP.HCM. Cách thức dự thi: 1 thí sinh có thể gửi từ 1 - 5 bài dự thi. Thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi theo biểu mẫu cuộc thi, theo thứ tự yêu cầu. 16 thí sinh được ban giám khảo chọn từ vòng sơ khảo sẽ tham dự trực tiếp ở vòng chung kết. Tại vòng chung kết, thí sinh trải qua phần thi trước Hội đồng Chung khảo và khán giả. Link thể lệ cuộc thi: Xem tại đây Link form đăng ký: Xem Tại đây