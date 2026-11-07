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Đà Lạt có 'bữa tiệc nhạc Jazz' miễn phí

tác giả
MAI VINH
MAI VINH
MAI VINH

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 miễn phí cho người dân và du khách tại Đà Lạt nhưng gây bất ngờ khi quy tụ được dàn nghệ sĩ nổi danh Việt Nam và quốc tế.

Đà Lạt có 'bữa tiệc nhạc Jazz' miễn phí - Ảnh 1.

Nữ nghệ sĩ huyền thoại Lisa Ono (Nhật Bản) vừa đàn guitar vừa cất giọng hát đầy truyền cảm, mang đến không khí đậm chất Jazz truyền thống - Ảnh: M.V

Tối 6-11, hàng ngàn người dân và du khách đổ về quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) dự đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival 2026). 

Không cần vé, ai đến cũng được vào xem. Từ khoảng 17h, khán giả đã tập trung kín các lối quanh quảng trường. Người mặc áo khoác dày, người quấn khăn kín cổ giữa tiết trời se lạnh quen thuộc của Đà Lạt.

Chị Hoàng Thanh Tuyền (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ một cách ví von: "Đến Đà Lạt chơi được bữa tiệc nhạc Jazz miễn phí trong lúc Đà Lạt đang vào mùa đẹp nhất. Tôi nghĩ tôi đã có một chuyến đi ngập tràn ưu đãi".

Đà Lạt có 'bữa tiệc nhạc Jazz' miễn phí - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Shim Kang-hoon cùng ban nhạc Jazz-pop JKC (Hàn Quốc) thăng hoa trên sân khấu trong đêm khai mạc Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tối 6-11 tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) - Ảnh: M.V

Đà Lạt có 'bữa tiệc nhạc Jazz' miễn phí - Ảnh 3.

Nghệ sĩ guitar kiêm ca sĩ từng 2 lần đề cử Grammy Raul Midón (Mỹ) trình diễn nhạc cụ và hát đầy nhiệt huyết trên sân khấu lớn - Ảnh: M.V

Chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn. Trong đêm khai mạc, Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Mỹ), nhóm JKC (Hàn Quốc) cùng Trần Thu Hà, Yellow Star Bigband, Hoài Sa Band lần lượt biểu diễn.

Các tiết mục đi từ Jazz truyền thống, Jazz hiện đại sang funk, soul, pop, rồi cả âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Chị Hoàng Thị Lan, người Đà Lạt, kể chưa bao giờ được nghe Jazz trực tiếp. Chị nói nghe thể loại nhạc này giữa không gian se lạnh của thành phố "rất đặc biệt", và đã tính rủ thêm bạn đi xem tiếp tối 7-11 tại một không gian khác trong khuôn khổ chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết lễ hội là một hoạt động trong chuỗi Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức. Theo ông, hoa kết hợp với âm nhạc sẽ tạo nên sức hút riêng cho Đà Lạt.

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Hàng ngàn khán giả đồng loạt bật đèn flash điện thoại tạo nên một biển ánh sáng lung linh, hòa nhịp cùng giai điệu của đêm nhạc - Ảnh: M.V

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Người dân và du khách quốc tế hào hứng vỗ tay, hòa chung không khí rộn ràng của lễ hội - Ảnh: M.V

Đà Lạt có 'bữa tiệc nhạc Jazz' miễn phí - Ảnh 6.

Diva Trần Thu Hà (Hà Trần) biểu diễn đầy rực lửa và cá tính, làm bùng nổ không gian âm nhạc về đêm tại Đà Lạt - Ảnh: M.V

Lễ hội diễn ra khi Đà Lạt đã là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. 

Ông Tuấn cho rằng đây là cơ hội để nghệ sĩ trong nước và quốc tế gặp nhau, để âm nhạc có mặt thường xuyên hơn trong đời sống đô thị. Ông cũng nhắc đến du lịch: thêm sản phẩm cho người dân, thu hút du khách, kéo theo thương mại và dịch vụ.

Lễ hội diễn ra liên tục từ 6 đến 8-11. Tối 7-11, chương trình tiếp tục ở trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình. Đây cũng là hoạt động thuộc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, người dân và du khách đến tự do.

Đà Lạt có 'bữa tiệc nhạc Jazz' miễn phí - Ảnh 9.Chưa khai mạc, không gian Festival Hoa Đà Lạt 2026 đã rực rỡ

Hơn một tháng trước ngày khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026, nhiều không gian hoa, đường hoa đã xuất hiện, kéo du khách đến Đà Lạt giữa mùa thấp điểm.


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MAI VINH
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    Chủ đề: nhạc jazz Vietnam Jazz Heritage Festival Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO Đà Lạt Festival hoa Đà Lạt Lâm Đồng

    Dòng sự kiện: Mạng lưới các thành phố sáng tạo

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