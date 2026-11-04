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Quy hoạch hệ thống tàu điện nối Đà Lạt với sân bay Liên Khương

tác giả
M.V
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M.V
M.V
TỔ CHỨC: HÀ THẠCH HÃN
TỔ CHỨC: HÀ THẠCH HÃN

Đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt đề xuất xây dựng mạng lưới tàu điện khoảng 101km, kết nối trung tâm với sân bay Liên Khương và các điểm du lịch nổi tiếng.

Đà Lạt sẽ có hệ thống tàu điện kết nối với sân bay Liên Khương - Ảnh 1.

Quy hoạch 2 nhánh chính của mạng lưới đường sắt, tàu điện cho đô thị Đà Lạt - Ảnh: V.K

Ngày 5-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đồ án quy hoạch chung đô thị khu vực Đà Lạt đến năm 2050 có đề xuất mạng lưới tàu điện dài khoảng 101,43km cho đô thị Đà Lạt.

Đồ án lập cho năm phường liền kề gồm Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt, do Viện Kiến trúc quốc gia tư vấn.

Theo đồ án, mạng lưới tàu điện được nghiên cứu theo nhiều hướng tuyến, lấy khu trung tâm Đà Lạt làm đầu mối. Tuyến ưu tiên kết nối ga Đà Lạt với sân bay Liên Khương, dự kiến nghiên cứu cho giai đoạn trước năm 2030.

Các hướng tuyến còn lại dự kiến triển khai sau năm 2030, kết nối trung tâm Đà Lạt với những điểm du lịch lớn gồm Suối Vàng, Lang Biang, hồ Tuyền Lâm và Thung lũng Tình Yêu. Mạng lưới này được tính toán làm trục chính cho giao thông công cộng, giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống đường bộ hiện hữu.

Đồ án đặt mục tiêu kéo giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm lịch sử, vốn thường kẹt cứng vào mùa cao điểm du lịch. Các khu đô thị mới, nhà ga và đầu mối trung chuyển được tổ chức theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Đà Lạt sẽ có hệ thống tàu điện kết nối với sân bay Liên Khương - Ảnh 2.

Các tuyến tàu điện lấy ga Đà Lạt làm đầu mối, tỏa đi những khu du lịch trọng điểm quanh thành phố - Ảnh: M.V

Quy hoạch xây dựng mạng lưới tàu điện gắn với định hướng khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt. Tuyến này phục vụ chiến lược du lịch, kết nối Đà Lạt với Tháp Chàm và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện tuyến đường sắt chỉ còn khai thác đoạn ga Đà Lạt - Trại Mát khoảng 6,7km, chạy tàu khách du lịch.

Tàu điện, đường sắt lối ra dài hạn cho giao thông Đà Lạt

Đồ án quy hoạch nêu rõ, kết nối từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào trung tâm Đà Lạt còn yếu, cộng với địa hình đồi dốc, hệ thống giao thông công cộng và bãi đỗ xe còn thiếu khiến khu trung tâm chịu áp lực lớn mỗi mùa cao điểm du lịch. Tàu điện cùng các tuyến đường sắt đô thị là hướng tháo gỡ dài hạn giúp Đà Lạt thông thoáng hơn.

Đà Lạt sẽ có hệ thống tàu điện kết nối với sân bay Liên Khương - Ảnh 2.Đồi Cù Đà Lạt tiếp tục được đề xuất bảo tồn, không xây cao tầng

Dự thảo quy hoạch liên phường Đà Lạt xác định khu vực Đồi Cù - hồ Xuân Hương là không gian cảnh quan di sản trọng tâm, ưu tiên bảo tồn, hạn chế xây cao tầng.

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M.V - TỔ CHỨC: HÀ THẠCH HÃN
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    Chủ đề: sân bay Liên Khương phường Đức Trọng Đà Lạt tàu điện đường sắt

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