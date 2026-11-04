Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục sạt lở quốc lộ 28 nối Đà Lạt - Gia Nghĩa

Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng, cùng các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường sạt lở quốc lộ 28 gây chia cắt giao thông huyết mạch giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt - Ảnh: M.THỨC

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các đợt mưa lớn liên tục trên địa bàn xã Phúc Thọ - Lâm Hà kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10-2026 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền đường và các công trình phụ trợ từ Km136+800 - Km136+900 của quốc lộ 28 - cung đường nối Gia Nghĩa với Đà Lạt.

Trước tình hình thời tiết hiện tại và việc sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người tham gia giao thông, tỉnh Lâm Đồng quyết định công bố tình huống khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Trước mắt, địa phương đã phân luồng giao thông, rào chắn, lắp đặt biển báo và bố trí lực lượng điều tiết tại các vị trí cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cấm xe cộ, người dân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Các đơn vị chức năng phải trực ban tại công trình 24/24h, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình; nhanh chóng xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt và lâu dài để khôi phục việc lưu thông đoạn tuyến.

Đối với UBND các xã Phúc Thọ - Lâm Hà và Tà Đùng, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 2 địa phương phải bố trí lực lượng để phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Các đợt mưa lớn liên tục trên địa bàn xã Phúc Thọ - Lâm Hà kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10-2026 gây sạt trượt đất, sụt lún nền đường và các công trình phụ trợ từ Km136+800 - Km136+900 của quốc lộ 28 - Ảnh: M.THỨC

Cấm đoạn đường quốc lộ 28, từ Gia Nghĩa đi Đà Lạt và ngược lại thế nào? Đây là đoạn đường ngắn nhất, có xe cộ thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ Đà Lạt đến Gia Nghĩa. Trong thời gian cấm đường quốc lộ 28 để khắc phục sự cố trên, tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn người dân và xe cộ qua lại giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt lựa chọn 2 lộ trình khác. Hướng thứ nhất, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, đến ĐT725 tại Km132+000 rồi ra quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại. Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào tỉnh lộ 4B đến quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, xe cộ tiếp tục theo quốc lộ 27 ra quốc lộ 20 hoặc đi theo ĐT722 để đến Đà Lạt và ngược lại.