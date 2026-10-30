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Quốc lộ 28 sụt lún, tạm cấm xe qua đoạn nối Đà Lạt - Gia Nghĩa

tác giả
M.V
M.V
M.V

Quốc lộ 28 sụt lún, nứt dài 70m, Lâm Đồng cấm xe qua đoạn nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn hai lộ trình thay thế đi Đà Lạt - Gia Nghĩa.

Quốc lộ 28 sụt lún, tạm cấm xe qua đoạn nối Đà Lạt - Gia Nghĩa - Ảnh 1.

Tuyến quốc lộ 28 nối Gia Nghĩa - Đà Lạt có nhiều đoạn đang bị sụt lún - Ảnh: M.H

Ngày 30-10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe qua đoạn Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, đoạn nối Đà Lạt - Gia Nghĩa, từ 18h cùng ngày do mặt đường sụt lún, có nguy cơ đứt gãy.

Thông báo về việc phân luồng giao thông này áp dụng cho đoạn quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng (khu vực Đắk Nông cũ), nơi có nguy cơ sạt lở đất. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài liên tục từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 khiến đất nền đường sụt lún, nứt gãy dẫn đến giao thông bị gián đoạn.

Tại khu vực nói trên, mặt đường lún sâu khoảng 30cm. Lề đường xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu khoảng 50cm. 

Tại một khu vực khác, vết nứt chạy từ mép mặt đường nhựa xuống mái taluy âm (mái dốc phía dưới nền đường), dài 70m, rộng 10cm, sâu trung bình 20cm. Hệ thống taluy âm nứt dài 10m từ trên xuống, bề rộng trung bình 6cm. Kè và chân móng kè cũng bị nứt dài.

Quốc lộ 28 sụt lún, tạm cấm xe qua đoạn nối Đà Lạt - Gia Nghĩa - Ảnh 2.

Vết nứt đất trên thân ta luy dọc quốc lộ 28 - Ảnh: M.V

Để bảo đảm an toàn, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấm xe lưu thông qua đoạn sụt lún. Xe chạy giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt, cả hai chiều, được hướng dẫn đi theo hai lộ trình.

Lộ trình thứ nhất: từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo quốc lộ 28, đến Km181+560 rẽ vào đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, ra tỉnh lộ ĐT.725 tại Km132+000, nối quốc lộ 20 để đi Đà Lạt.

Lộ trình thứ hai: từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn, theo tỉnh lộ 4B, quốc lộ 27, rồi quốc lộ 20 về Đà Lạt.

Chiều từ Đà Lạt đi Gia Nghĩa đi ngược lại các lộ trình trên. Quốc lộ 28 là tuyến chính nối khu vực Gia Nghĩa - Đà Lạt, quãng đường khoảng 160km.

Quốc lộ 28 sụt lún, tạm cấm xe qua đoạn nối Đà Lạt - Gia Nghĩa - Ảnh 4.Tiếp tục sơ tán khẩn cấp dân sống gần quả đồi 'rách đôi' ở vùng lũ Đa Nhim

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sơ tán thêm 20 hộ dân sống gần quả đồi “rách đôi” ở vùng lũ Đa Nhim.

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M.V
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    Chủ đề: sụt lún quốc lộ 28 Gia Nghĩa sạt lở Đà Lạt Lâm Đồng

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