Núi sạt lở đe dọa nhà dân, Gia Lai tính phương án san phẳng thế nào?

Tình trạng sạt lở tại khu vực núi Một, phường Quy Nhơn, Gia Lai, ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp an toàn nhà dân - Ảnh: TẤN LỰC

Tình trạng sạt lở tại núi Một, phường Quy Nhơn hiện đang diễn biến nguy hiểm, uy hiếp nhiều nhà dân sống trên núi và dưới chân núi. Người dân địa phương mong muốn chính quyền tỉnh Gia Lai sớm có phương án di dời, tái định cư tới nơi ở an toàn.

Xin chủ trương xử lý sạt lở và chỉnh trang núi Một

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khu vực núi Một hiện nay đã phong hóa mạnh, dẫn tới tình trạng sạt lở nguy hiểm. Do đó, bắt buộc phải di dời dân tới nơi an toàn và tổ chức chỉnh trang lại khu vực.

Trước mắt, UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông qua chủ trương. Sau khi có chủ trương sẽ tổ chức nghiên cứu, lên phương án chi tiết.

Lãnh đạo tỉnh cho hay phương án chỉnh trang phải huy động được nguồn lực phục vụ công tác di dời dân và đảm bảo cảnh quan khu vực.

Trong quá trình chỉnh trang sẽ kết hợp tận thu đất đá để phục vụ việc san lấp các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Sau khi chỉnh trang, khu vực núi Một sẽ trở thành khu đô thị - dịch vụ hỗn hợp, tạo thành điểm nhấn kiến trúc.

Không chỉ nhà dân trên sườn núi, tình trạng sạt lở còn đe dọa các nhà dân ngay dưới chân núi - Ảnh: TẤN LỰC

Trước đó, UBND phường Quy Nhơn đã trình UBND tỉnh Gia Lai đề xuất phương án khắc phục sạt lở và chỉnh trang núi Một phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo UBND phường, núi Một có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, sườn dốc lớn, độ cao từ đỉnh núi khoảng 44m. Hiện có 183 hộ dân sinh sống trên núi, sườn núi và 45 hộ sống dưới chân núi.

Phường đề xuất di dời toàn bộ các hộ dân. Tổ chức đào hạ, san phẳng khu vực núi Một theo cao độ thiết kế phù hợp với khu dân cư hiện trạng tiếp giáp. Kết hợp tận thu đất đá làm vật liệu san lấp các dự án trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và xử lý địa hình sẽ tổ chức đầu tư xây dựng khu dân cư mới, hình thành không gian đô thị đồng bộ.

Tường sau căn nhà của gia đình ông Trần Văn Nở, khu phố 20, phường Quy Nhơn, đã bị đất đá sạt lở tràn xuống gây nứt nẻ - Ảnh: TẤN LỰC

Theo tính toán sơ bộ, việc san hạ núi Một sẽ thu được khoảng 1 triệu m3 đất đá làm vật liệu xây dựng. Tổng mức đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, gồm 250 tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và 250 tỉ đồng chi phí xây dựng.

Sau khi giải phóng mặt bằng, nguồn thu dự kiến từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 850 tỉ đồng. Phần chênh lệch giữa nguồn thu và chi phí đầu tư khoảng 350 tỉ đồng.

Người dân mong sớm được di dời đến nơi an toàn

Tình trạng sạt lở nguy hiểm hằng ngày đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực. Bà con mong muốn được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới để tái định cư, an tâm sinh sống.

Núi Một là ngọn núi "mồ côi" giữa lòng đô thị Quy Nhơn, có tiềm năng phát triển đô thị - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Trần Văn Nở (48 tuổi), có nhà dưới chân núi tại khu phố 20, phường Quy Nhơn, nói từ cuối năm 2025 tới nay cả nhà nơm nớp sống trong lo sợ. Sau trận bão năm trước, đất đá từ sườn núi sạt xuống lấp đầy mặt tường phía sau nhà làm nứt tường, nứt trụ.

Theo ông Nở, chỉ cần thêm một đợt sạt lở nữa, căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Một số nhà dân bên cạnh bị đất đá phá sập, đã được di dời đi nơi khác.

"Vừa rồi có 5 hộ đã được di dời đi nơi khác. Còn lại khoảng 20 hộ đang nơm nớp không biết sạt lở lúc nào. Nguyện vọng của người dân dưới chân núi là mong cơ quan chức năng sớm có phương án di dời để người dân ổn định đời sống, yên ổn làm ăn" - ông Nở nói.

Người dân đi qua một ngôi nhà đã bị sạt lở vào sát phần móng trên sườn núi - Ảnh: TẤN LỰC

Còn phía trên sườn núi, mối nguy sạt lở còn sát sườn hơn. Có những nơi điểm sạt lở chỉ cách nền nhà vài mét.

Bà Võ Thị Sương (63 tuổi), có nhà trên sườn núi, thuộc khu phố 19, phường Quy Nhơn, nói mỗi khi tới mùa mưa, công an lên vận động xuống phường, xuống nhà người quen sống tạm rồi yên ổn thì trở về.

Các năm trước sạt lở còn ít, nhưng vài năm trở lại đây, do mưa bão, tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Bà và một số hộ dân sợ quá đã đóng kè chống sạt lở nhưng không ăn thua.

Những ngôi nhà chực chờ sạt lở nhìn từ chân núi Một - Ảnh: TẤN LỰC

Khu vực này đa số là dân lao động nghèo, bán vé số, chạy xe thồ, đi làm mướn, bốc vác... đắp đổi qua ngày, đời sống kinh tế rất khó khăn.

Theo bà Sương, người dân mong muốn được tái định cư tới nơi ở an toàn. Nhưng mong đợi chính sách tái định cư thỏa đáng, phù hợp với khả năng của các gia đình. Bởi với khả năng kinh tế hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ thì rất khó để xây dựng được nơi ở mới.

Núi lở hở hàm ếch, 52 hộ dân Quy Nhơn sống bất an, đêm nằm không yên giấc Núi Một, ngọn núi mồ côi giữa lòng đô thị phường Quy Nhơn, Gia Lai, sạt lở hở hàm ếch nghiêm trọng. Núi lở đe dọa an toàn nhà cửa và tính mạng 52 hộ dân bên dưới.



