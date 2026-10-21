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Đề xuất san phẳng 'ngọn núi mồ côi' giữa lòng đô thị Quy Nhơn để ngăn sạt lở

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Núi Một, 'ngọn núi mồ côi' giữa lòng đô thị Quy Nhơn (Gia Lai), thường xuyên sạt lở ảnh hưởng tới 228 hộ dân. Phường Quy Nhơn đề xuất san phẳng ngọn núi này để giải quyết sạt lở và tạo quỹ đất phát triển đô thị.

Đề xuất san phẳng núi Một để giải quyết nguy cơ sạt lở, đấu giá đất làm đô thị - Ảnh 1.

Nhà dân tại khu vực sạt lở nguy hiểm trên sườn núi Một tại phường Quy Nhơn, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 21-10, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho hay phường đã có báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục sạt lở đất tại khu vực núi Một.

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Núi Một nằm tại tổ dân phố 19 và 20, phường Quy Nhơn, có diện tích gần 69.000m2. Hiện có 228 hộ dân có nhà sinh sống trên núi, sườn núi và chân núi Một.

Việc sạt lở tại núi Một diễn biến phức tạp nhiều năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của các hộ dân tại khu vực.

Năm 2022, TP Quy Nhơn (cũ) đã di dời 9 hộ khỏi vị trí ta luy âm trên sườn núi, sau đó khu vực này bị sạt trượt. 

Năm 2025, sau đợt mưa bão cuối năm, khu vực tiếp tục sạt lở khoảng 200m, kéo theo đất đá đổ xuống chân núi làm 5 nhà sập và nhiều nhà hư hỏng. Phường phải tái định cư cho 5 hộ trên và sửa chữa các hộ có nhà bị hư hỏng.

Để giải quyết triệt để nguy cơ sạt lở và cải tạo, chỉnh trang núi Một phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phường Quy Nhơn đề xuất phương án rất táo bạo: san bằng núi Một.

Đề xuất san phẳng núi Một để giải quyết nguy cơ sạt lở, đấu giá đất làm đô thị - Ảnh 2.

Núi Một là 'ngọn núi mồ côi' giữa lòng đô thị Quy Nhơn, có vị trí đắc địa, tiềm năng lớn phát triển đô thị - Ảnh: Google Map

Theo UBND phường Quy Nhơn, núi Một có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, địa hình sườn dốc lớn, độ cao từ đỉnh núi khoảng 44m. 

Hiện có 183 hộ dân sinh sống trên núi, sườn núi và 45 hộ sống dưới chân núi. Với phạm vi ảnh hưởng rộng, việc áp dụng các giải pháp cục bộ như xây tường chắn, kè chống sạt lở có nhiều khó khăn, phức tạp.

Do đó, phường đề xuất di dời toàn bộ các hộ dân trong phạm vi nghiên cứu. Tổ chức đào hạ, san phẳng khu vực núi Một theo cao độ thiết kế phù hợp với khu dân cư hiện trạng tiếp giáp. Kết hợp tận thu đất đá làm vật liệu san lấp các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và xử lý địa hình sẽ tổ chức đầu tư xây dựng khu dân cư mới, hình thành không gian đô thị đồng bộ.

Phương án này sẽ giải quyết được 3 yêu cầu: bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho người dân; khai thác nguồn tài nguyên đất đá trong quá trình đào hạ núi; chuyển đổi khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn rủi ro thành quỹ đất phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự kiến thu về 350 tỉ đồng và 1 triệu m3 đất đá làm vật liệu san lấp

Theo tính toán sơ bộ của phường Quy Nhơn, việc san hạ núi Một sẽ thu được khoảng 1 triệu m3 đất đá làm vật liệu xây dựng. Tổng mức đầu tư theo phương án trên khoảng 500 tỉ đồng, gồm 250 tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và 250 tỉ đồng chi phí xây dựng. Sau khi giải phóng mặt bằng, nguồn thu dự kiến từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 850 tỉ đồng. Phần chênh lệch giữa nguồn thu và chi phí đầu tư khoảng 350 tỉ đồng.

Đề xuất san phẳng núi Một để giải quyết nguy cơ sạt lở, đấu giá đất làm đô thị - Ảnh 4.Lên phương án di dời dân vùng sạt lở dưới chân núi Một ở Gia Lai

Chính quyền phường Quy Nhơn (Gia Lai), cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đang rà soát, lên phương án tổ chức di dời, tái định cư hàng chục hộ dân sống trong vùng sạt lở dưới chân núi Một.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: Gia Lai tái định cư di dời dân cư sạt lở chống sạt lở sạt lở núi

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