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Cà Mau: Cần khoảng 884 tỉ đồng để di dời, tái định cư hơn 3.200 hộ dân vùng thiên tai

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 23-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo triển khai đề án sắp xếp dân cư ven sông, dân cư vùng thiên tai và đề xuất giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

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Một nhà người dân ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chịu sạt lở ven sông - Ảnh: THANH HUYỀN

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 200km bờ biển bị sạt lở và gần 1.100km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn và bảo đảm sinh kế ổn định.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã sắp xếp ổn định 998 hộ dân. Dù vậy, tiến độ một số dự án còn chậm do thiếu vốn và vướng thủ tục đầu tư. 

Bên cạnh đó, hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đồng bộ, chưa giải quyết triệt để bài toán việc làm và đất sản xuất cho bà con.

Giai đoạn 2026 - 2030, Cà Mau dự kiến bố trí, sắp xếp ổn định 3.255 hộ dân (gồm 2.402 hộ vùng thiên tai và 853 hộ nằm trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ). Trong đó, tỉnh tính toán bố trí tập trung 2.682 hộ và bố trí xen ghép 573 hộ.

Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh dự kiến thực hiện 10 dự án (gồm 5 dự án chuyển tiếp và 5 dự án đầu tư mới) với 14 điểm, khu dân cư để bố trí cho 2.618 hộ. Số còn lại (637 hộ) sẽ sắp xếp tại các khu tái định cư hiện hữu, quỹ đất công có hạ tầng hoặc các cụm dân cư đã hình thành ổn định.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống ngập úng, sạt lở cần được triển khai đồng bộ với việc bố trí tái định cư. 

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế, tỉnh cần tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như huy động nguồn lực xã hội, thu hút doanh nghiệp, nghiên cứu lồng ghép với chính sách phát triển nhà ở xã hội và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Đặc biệt, ông Sử cho rằng việc di dời phải gắn liền với sinh kế lâu dài cho người dân, tức là "định cư nhưng phải có đất canh tác".

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TS Hồng Minh Hoàng (Viện Mekong, Đại học Cần Thơ) phát biểu tại hội thảo - Ảnh: THANH HUYỀN

Đóng góp ý kiến tại sự kiện, TS Hồng Minh Hoàng (Viện Mekong, Đại học Cần Thơ) chỉ ra hạn chế thực tế ở Đồng bằng sông Cửu Long là nhiều nơi chọn vị trí tái định cư xa nơi làm ăn, thiếu việc làm, đầu tư phân tán. 

Do đó, ông Hoàng đề xuất Cà Mau cần di dời dân cư theo lộ trình "thoái lui có kiểm soát" dựa trên vùng rủi ro và ngưỡng kích hoạt, ưu tiên hàng đầu cho việc giữ sinh kế cho bà con.

- Ảnh 3.Hàng trăm hộ dân Cà Mau mòn mỏi chờ khu tái định cư

Hàng trăm hộ dân vùng sạt lở Cà Mau đang ngóng chờ dự án khu tái định cư dành cho người dân ảnh hưởng sạt lở. Dự án triển khai từ 17 năm nay, nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: DÂN CƯ VEN SÔNG tái định cư sắp xếp Cà Mau sinh kế

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