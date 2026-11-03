Trình Chính phủ việc lập phường Đức Trọng, nơi quy hoạch là Trung tâm hành chính Lâm Đồng

Đức Trọng là vùng kết nối quan trọng giữa Đà Lạt và các đô thị lớn của Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ngày 3-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Bộ Nội vụ đã gửi tờ trình lên Chính phủ, đề nghị thành lập ba phường mới ở Lâm Đồng (trên cơ sở các xã) gồm: phường Đức Trọng (được quy hoạch là trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, giáp với Đà Lạt hiện nay), Hàm Thuận Nam (Bình Thuận cũ) và Cư Jút (Đắk Nông cũ, giáp Buôn Ma Thuột).

Cả ba phường đều lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, dân số của ba xã hiện nay. Lớn nhất là phường Đức Trọng với 148,78km² và 88.998 người. Phường Đức Trọng có sân bay Liên Khương và có thu nhập cao nhất ba phường.

Đức Trọng là địa phương được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng (theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050), đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến và logistics nông sản, đồng thời kết nối du lịch giữa cao nguyên với vùng ven biển.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 110 triệu đồng, cao hơn Cư Jút (75 triệu đồng), Hàm Thuận Nam (68 triệu đồng) và mức chung toàn tỉnh (64,71 triệu đồng). Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ 0,23%, thấp nhất trong ba phường.

Hai phường còn lại cũng có vị trí giao thông đáng kể. Hàm Thuận Nam (110,96km², 34.012 người) nằm trên hành lang Bắc - Nam ven biển, có quốc lộ 1, cao tốc và đường sắt Bắc - Nam, đón khoảng 250.680 lượt khách du lịch. Dân số đô thị chiếm 58,53%.

Cư Jút (104,11km², 50.914 người) là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, có quốc lộ 14, quốc lộ 28 và Khu công nghiệp Tâm Thắng với 48 dự án, tỉ lệ lấp đầy 96,80%. Tỉ lệ dân số đô thị là 73,97%.

Các bộ ngành nhận định đề án đáp ứng năm điều kiện và năm tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, mô hình chính quyền nông thôn không còn phù hợp với mức độ đô thị hóa hiện nay, do đó cần được nâng cấp để phù hợp với quy mô phát triển. Khu vực trung tâm của cả ba địa phương Đức Trọng, Hàm Thuận Nam, Cư Jút hiện là đô thị loại III.

Nếu Chính phủ đồng ý, Lâm Đồng sẽ có 23 phường, 100 xã và một đặc khu. Diện tích, dân số toàn tỉnh không đổi. Phường Đức Trọng, nơi có sân bay Liên Khương, là phường đông dân nhất trong ba phường mới.