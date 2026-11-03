Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Trình Chính phủ việc lập phường Đức Trọng, nơi quy hoạch là Trung tâm hành chính Lâm Đồng

tác giả
M.V
M.V
M.V

Xã Đức Trọng hiện được quy hoạch là Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng và được đề xuất trở thành phường Đức Trọng, có nhiều chức năng của một đô thị hiện đại.

Lập phường Đức Trọng, nơi sẽ là Trung tâm hành chính Lâm Đồng - Ảnh 1.

Đức Trọng là vùng kết nối quan trọng giữa Đà Lạt và các đô thị lớn của Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ngày 3-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Bộ Nội vụ đã gửi tờ trình lên Chính phủ, đề nghị thành lập ba phường mới ở Lâm Đồng (trên cơ sở các xã) gồm: phường Đức Trọng (được quy hoạch là trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, giáp với Đà Lạt hiện nay), Hàm Thuận Nam (Bình Thuận cũ) và Cư Jút (Đắk Nông cũ, giáp Buôn Ma Thuột). 

Cả ba phường đều lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, dân số của ba xã hiện nay. Lớn nhất là phường Đức Trọng với 148,78km² và 88.998 người. Phường Đức Trọng có sân bay Liên Khương và có thu nhập cao nhất ba phường.

Đức Trọng là địa phương được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng (theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050), đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến và logistics nông sản, đồng thời kết nối du lịch giữa cao nguyên với vùng ven biển.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 110 triệu đồng, cao hơn Cư Jút (75 triệu đồng), Hàm Thuận Nam (68 triệu đồng) và mức chung toàn tỉnh (64,71 triệu đồng). Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ 0,23%, thấp nhất trong ba phường.

Hai phường còn lại cũng có vị trí giao thông đáng kể. Hàm Thuận Nam (110,96km², 34.012 người) nằm trên hành lang Bắc - Nam ven biển, có quốc lộ 1, cao tốc và đường sắt Bắc - Nam, đón khoảng 250.680 lượt khách du lịch. Dân số đô thị chiếm 58,53%.

Cư Jút (104,11km², 50.914 người) là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, có quốc lộ 14, quốc lộ 28 và Khu công nghiệp Tâm Thắng với 48 dự án, tỉ lệ lấp đầy 96,80%. Tỉ lệ dân số đô thị là 73,97%.

Các bộ ngành nhận định đề án đáp ứng năm điều kiện và năm tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, mô hình chính quyền nông thôn không còn phù hợp với mức độ đô thị hóa hiện nay, do đó cần được nâng cấp để phù hợp với quy mô phát triển. Khu vực trung tâm của cả ba địa phương Đức Trọng, Hàm Thuận Nam, Cư Jút hiện là đô thị loại III.

Nếu Chính phủ đồng ý, Lâm Đồng sẽ có 23 phường, 100 xã và một đặc khu. Diện tích, dân số toàn tỉnh không đổi. Phường Đức Trọng, nơi có sân bay Liên Khương, là phường đông dân nhất trong ba phường mới.

Lập phường Đức Trọng, nơi sẽ là Trung tâm hành chính Lâm Đồng - Ảnh 3.Lâm Đồng thống nhất chấm dứt 'siêu' dự án Sài Gòn - Đại Ninh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của siêu dự án Sài Gòn - Đại Ninh, trên cơ sở các bản án và quyết định thu hồi đất liên quan.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sân bay Liên Khương phường Đức Trọng Đà Lạt Bộ nội vụ thành lập phường

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất