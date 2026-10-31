Lâm Đồng thống nhất chấm dứt 'siêu' dự án Sài Gòn - Đại Ninh

Dự án gần như bỏ hoang sau 15 năm kể từ khi nhận giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2010 - Ảnh: M.V

Ngày 31-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Sài Gòn - Đại Ninh, tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng.

Dự án có tên đầy đủ là khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, quy mô hơn 3.595ha, do Công ty cổ phần đầu tư, du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư (dự án Sài Gòn - Đại Ninh).

Chủ trương chấm dứt dự án dựa trên các bản án của tòa án và quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất liên quan của UBND tỉnh Lâm Đồng. Quyết định thu hồi được ban hành do tại dự án đã xảy ra những vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, mục tiêu thu hồi dự án là không để thất thoát, lãng phí nhưng cũng không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Từng cơ quan, đơn vị phải được phân công trách nhiệm rõ ràng, có thời hạn hoàn thành cụ thể.

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn của Lâm Đồng trước sáp nhập. Dự án từng gây chú ý vì những sai phạm trong quá trình triển khai. Đồng thời liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ nhằm thay đổi kết luận thanh tra về hướng xử lý dự án. Trong vụ án này, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ bị truy tố về tội nhận hối lộ.

"Siêu" dự án có nhiều vấn đề về quản lý đất đai, rừng Dự án Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 30-12-2010, với quy mô hơn 3.595ha quanh hồ Đại Ninh, tổng mức đầu tư 25.243 tỉ đồng, tiến độ dự kiến 2010 - 2018. Dự án được quy hoạch 6 phân khu chức năng, quy mô dân số lưu trú thường xuyên khoảng 19.734 người. Sau 15 năm, dự án hầu như "đứng bánh". Cùng với sự ì ạch về tiến độ, dự án bị phản ánh phát sinh nhiều vấn đề về quản lý đất rừng, nghĩa vụ tài chính. Tháng 6-2020, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có sai phạm về đất đai, đầu tư và yêu cầu chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất. Tuy nhiên đến 30-6-2021, Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung, đề nghị địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án.