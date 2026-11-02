Đề xuất chấm dứt dự án Khu du lịch Thác Bà ở Lâm Đồng, xử lý các sai phạm

Cổng bán vé vào Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon làm nhà đầu tư đã chậm 24 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Đến nay, công ty mới xây dựng và khai thác một số công trình tạm, còn các hạng mục chính chưa hoàn thành theo mục tiêu dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, công ty bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũ xử phạt 30 triệu đồng về hành vi thu phí, lệ phí không đúng quy định.

Đáng chú ý, đến nay công ty vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý dù đã được tỉnh và các sở, ngành yêu cầu, hướng dẫn.

Không chỉ vậy, công ty cũng không phối hợp, không cung cấp hồ sơ, giấy phép với Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (chủ rừng) liên quan đến việc xây dựng và hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng những tồn tại trên thể hiện nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ, hoàn thành các thủ tục pháp lý và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Khu vực dự án Khu du lịch Thác Bà nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngoài ra, hình thức đầu tư của dự án không phù hợp với quy định về thuê môi trường rừng.

Vì khu vực dự án nằm trong rừng đặc dụng nên việc kinh doanh du lịch sinh thái theo phương thức thuê môi trường rừng phải được thực hiện trên cơ sở đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt.

Trên cơ sở này, các tổ chức, cá nhân phải được chủ rừng lựa chọn và ký hợp đồng thuê môi trường rừng theo quy định. Do đó, dự án không thể tiếp tục thực hiện theo hình thức đã được chấp thuận.

Từ các sai phạm và tồn tại như trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà tại xã Tánh Linh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon

Đồng thời, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường và xã Tánh Linh quản lý chặt chẽ hiện trạng rừng đặc dụng tại khu vực Thác Bà.

Các cơ quan này phải kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về xây dựng, sử dụng rừng và tổ chức hoạt động du lịch.

Khu nhà hàng mà bên công ty xây dựng trong dự án được xác định là vi phạm - Ảnh: ĐỨC TRONG