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Đồi Cù Đà Lạt tiếp tục được đề xuất bảo tồn, không xây cao tầng

tác giả
M.V
M.V
M.V

Dự thảo quy hoạch liên phường Đà Lạt xác định khu vực Đồi Cù - hồ Xuân Hương là không gian cảnh quan di sản trọng tâm, ưu tiên bảo tồn, hạn chế xây cao tầng.

Đồi Cù Đà Lạt tiếp tục được đề xuất bảo tồn, không xây cao tầng - Ảnh 1.

Công trình tòa nhà vướng nhiều sai phạm bên trong Đồi Cù Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Ngày 26-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết năm phường khu vực Đà Lạt đã niêm yết công khai đồ án quy hoạch chung đô thị đến năm 2050 để lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Trong dự thảo, Đồi Cù - sân golf nằm sát hồ Xuân Hương - được định hướng bảo tồn, không xây công trình cao tầng.

Đồ án quy hoạch chung đô thị năm phường liền kề gồm Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt, do Viện Kiến trúc quốc gia tư vấn. Khu vực lập quy hoạch bao trùm phần lớn vùng lõi Đà Lạt.

Theo thuyết minh đồ án, khu vực Hòa Bình - hồ Xuân Hương - Đồi Cù được xác định là không gian điểm nhấn cảnh quan và di sản quan trọng nhất của đô thị Đà Lạt. Dự thảo đặt yêu cầu bảo tồn cấu trúc không gian mở, giữ giá trị các công trình di sản, kết nối hệ thống quảng trường, công viên và tuyến đi bộ.

Riêng với Đồi Cù, đồ án nêu rõ ưu tiên bảo vệ cảnh quan địa hình, cây xanh và các hướng nhìn từ hồ Xuân Hương. Khu vực này không bố trí công trình có quy mô, chiều cao làm phá vỡ hình ảnh cảnh quan tự nhiên.

Dự thảo cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chiều cao công trình tại khu Hòa Bình, hồ Xuân Hương, Đồi Cù… Không khuyến khích xây công trình cao tầng mới che khuất di sản hoặc ảnh hưởng hướng nhìn về núi Lang Biang và các đồi thông bao quanh. Mật độ xây dựng ở những khu vực này được giữ ổn định, hạn chế tăng thêm.

Đồ án kế thừa nguyên tắc kiểm soát tầng cao của Quy hoạch chung 704 (đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng phê duyệt năm 2014), rà soát lại cho phù hợp hiện trạng và yêu cầu bảo tồn di sản.

Đồi Cù hiện nằm trong nhóm công viên và không gian xanh tập trung quanh hồ Xuân Hương - vùng lõi di sản của thành phố.

Việc niêm yết quy hoạch liên phường Đà Lạt công khai diễn ra đến hết 7-11, tại UBND năm phường khu vực Đà Lạt. Người dân góp ý trực tiếp hoặc qua phiếu lấy ý kiến gửi đến từng hộ. Phiếu ý kiến của các hộ dân được thu, gửi về trước ngày 5-11.

Đồi Cù Đà Lạt tiếp tục được đề xuất bảo tồn, không xây cao tầng - Ảnh 2.Xử lý dứt điểm sai phạm sân golf Đồi Cù và 15 biệt thự cổ ở Đà Lạt

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm tại công trình xây dựng tòa nhà câu lạc bộ sân golf Đồi Cù Đà Lạt.

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M.V
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    Chủ đề: Hồ Xuân Hương quy hoạch Đà Lạt Đà Lạt Đồi Cù

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