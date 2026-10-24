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Hai con trâu húc nhiều người ở Lâm Đồng bị thương nặng

tác giả
M.V
M.V
M.V

Hai con trâu mới được chủ chở về Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) sổng chạy ra đường, húc nhiều người bị thương nặng, sau đó lao vào tiệc cưới.

Hai con trâu húc nhiều người ở Lâm Đồng bị thương nặng - Ảnh 1.

Con trâu lớn với cặp sừng dài lao vào tấn công người đi đường - Ảnh cắt từ video

Chiều 24-10, hai con trâu vừa được chở về xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) bất ngờ chạy ra đường, húc 6 người bị thương rồi lao vào một tiệc cưới ven đường.

Đến 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với chủ một bãi chứa vật liệu, dùng máy múc khống chế được hai con trâu. Chủ trâu được chuyển đến TP.HCM điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30, ông Lê Văn Minh (44 tuổi) chở hai con trâu vừa mua từ nơi khác về bằng xe tải. 

Lúc đưa trâu xuống xe, ông bị trâu mẹ húc gãy xương chậu, gãy chân, nhiều vết thương trên người và bất tỉnh. Hai con trâu sau đó chạy ra đường. Đến thôn Tân Lập, chúng tiếp tục húc người đi bộ lẫn người đi xe máy. Trên quãng đường khoảng 1km, hai con trâu làm năm người bị thương.

Bà Mai Thị Tám là nạn nhân trong vụ việc. Bà cùng chồng đang đi xe máy sát lề đường thì trâu lao tới. Người chồng đánh lái tránh nhưng xe ngã, hai vợ chồng bị ép sát vào cổng tôn nhà dân. Bà Tám bị húc vào cổ và nhiều chỗ trên người. Chồng bà sau đó quay lại, thu hút con trâu về phía mình để bảo vệ vợ.

Hai con trâu húc nhiều người ở Lâm Đồng bị thương nặng - Ảnh 2.

Người dân cùng lực lượng chức năng hợp sức đóng cổng vây bắt hai con trâu - Ảnh cắt từ video

Hai con trâu còn lao vào đám cưới bên đường, húc đổ bàn tiệc, làm vỡ chén bát. Thực khách kịp chạy thoát, không ai bị thương. 

Một xe máy và một ô tô đỗ trên vỉa hè cũng bị húc hư hỏng. Sau đó, hai con vật chạy vào bãi chứa vật liệu ở thôn Tân Lập. Người dân đóng cổng, giữ chúng bên trong. UBND xã Đinh Văn Lâm Hà điều công an và lực lượng quân sự đến bảo vệ hiện trường.

Sau vụ trâu húc người, năm người bị thương còn lại được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà cấp cứu.

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M.V
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    Chủ đề: trâu điên xã Đinh Văn Lâm Hà hai con trâu trâu húc

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