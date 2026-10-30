Lễ hội Jazz Việt Nam tổ chức ở Đà Lạt liên tục 3 ngày, quy tụ nhiều ngôi sao

Phần sảnh ngoài trời rạp Hòa Bình Đà Lạt sẽ là sân khấu của một đêm diễn cộng đồng thuộc chương trình - Ảnh: Phối cảnh của ban tổ chức

Ngày 30-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố lễ hội nhạc jazz - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Đây là sự kiện do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện. Nhạc sĩ Huy Tuấn là tổng đạo diễn. Chương trình nằm trong chuỗi Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết chương trình góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt - Lâm Đồng đối với công chúng yêu nghệ thuật và du khách trong nước, quốc tế.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 diễn ra trong ba đêm, từ 6 đến 8-11, với dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng nhiều ban nhạc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết ban tổ chức chọn không gian quảng trường rộng, nằm giữa trung tâm để âm nhạc đến gần hơn với người dân và du khách, đưa chương trình thành một phần của nhịp sống đô thị và trải nghiệm du lịch Đà Lạt.

Một số nghệ sĩ sẽ tham gia trong đêm khai mạc Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 - Ảnh: P.N.

Nhạc sĩ Huy Tuấn công bố chi tiết lễ hội nhạc jazz, theo đó, đêm khai mạc diễn ra từ 17h đến 22h ngày 6-11 tại quảng trường Lâm Viên, giữa trung tâm Đà Lạt.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ như Lisa Ono (Nhật Bản), hai nhóm DaDaDa và JKC (Hàn Quốc), Nik West và Raul Midón (Hoa Kỳ), ban nhạc Yellow Star Bigband cùng Hoài Sa, Trần Thu Hà... Chương trình dự kiến có bắn pháo hoa tầm thấp.

Tối 7-11, chương trình biểu diễn mở rộng diễn ra từ 18h đến 21h tại khu vực trước rạp 3-4, khu Hòa Bình.

Các nghệ sĩ dự kiến gồm hai nhóm JKC, DaDaDa (Hàn Quốc), Song Như và nhóm Cá Trê, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband.

Ngày 8-11, lễ hội khép lại bằng chương trình dành riêng cho khách mời từ 17h đến 22h.

Theo ban tổ chức, việc đưa nghệ sĩ Việt và quốc tế lên cùng sân khấu nhằm tạo không gian giao lưu giữa nhiều phong cách âm nhạc, đồng thời giới thiệu sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam tới công chúng nước ngoài có mặt tại Đà Lạt dịp này.

Quảng bá hình ảnh Đà Lạt gắn với âm nhạc và sáng tạo Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: Đà Lạt được chọn làm nơi khởi đầu cho lễ hội nhạc jazz không chỉ vì là điểm du lịch quen thuộc. Ngày 31-10-2023, thành phố gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực âm nhạc. Đi cùng danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO" là những nhiệm vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật, kết nối với mạng lưới văn hóa quốc tế đặt ra với địa phương. Lễ hội nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Lạt gắn với âm nhạc và sáng tạo.