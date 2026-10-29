Khu kinh tế đặc biệt mà Lâm Đồng đang xây dựng đề án có gì đặc biệt?

Một góc cảng cá La Gi, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (vùng biển thị xã La Gi, Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong báo cáo gửi Thủ tướng xem xét, tỉnh Lâm Đồng dự kiến nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: các xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh, Tân Hải, phường La Gi và phường Phước Hội để hình thành 1 đơn vị hành chính cấp xã, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khu kinh tế đặc biệt.

Sau khi sắp xếp, nhập các xã phường như trên, quy mô của khu kinh tế đặc biệt khoảng 86.048ha đất tự nhiên và dân số khoảng 220.000 người.

Các xã phường dự kiến sắp xếp lại để hình thành khu kinh tế đặc biệt chủ yếu nằm ở thị xã La Gi và huyện Hàm Tân (Bình Thuận cũ), bây giờ là phía đông nam của tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong đó, ranh giới xã Tân Minh giáp với TP. Đồng Nai, còn xã Sơn Mỹ giáp với TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ngoài ra, các xã Tân Hải, Sơn Mỹ, các phường La Gi và Phước Hội còn giáp biển.

Những trục giao thông huyết mạch đi qua các xã phường trên gồm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 55, các đoạn tỉnh lộ do địa phương đầu tư…

Theo tỉnh Lâm Đồng, khu kinh tế đặc biệt sẽ là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên, hỗ trợ, kết nối phát triển dịch vụ hậu cần cho đặc khu Phú Quý.

Nơi đây còn là trung tâm trung chuyển hàng hóa, chế biến sâu khoáng sản, phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp xanh.

Vì có vị trí giáp ranh thuận lợi, khu kinh tế đặc biệt này đồng thời là đầu mối kết nối các hành lang kinh tế giữa Tây Nguyên, TP.HCM, TP Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tuyến hàng hải quốc tế.

Từ khu kinh tế đặc biệt dự kiến này sẽ kết nối dễ dàng đến Sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải…

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kết nối dễ dàng giữa vùng dự kiến hình thành Khu kinh tế đặc biển tỉnh Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Ảnh: ĐỨC TRONG

Việc hình thành Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển.

Đồng thời, khu vực này sẽ tăng cường liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, hình thành các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Vị trí và quy mô dự kiến của Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Lâm Đồng - Đồ họa: NGỌC THÀNH