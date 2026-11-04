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Người phụ nữ ném vật cứng vào xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn

tác giả
M.V
M.V
M.V

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi lao ra chặn đầu, ném vật cứng vào ô tô trên cao tốc Liên Khương - Prenn (Đà Lạt) khiến nhiều tài xế phải giảm tốc né tránh.

Người phụ nữ ném vật cứng vào xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 2.

Người phụ nữ lao ra đường cao tốc ném vật cứng vào xe đang chạy trên cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh: T.A.

Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng địa phương xử lý vụ người phụ nữ chạy ra chặn đầu rồi ném vật cứng vào ô tô trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Người thân của người phụ nữ cũng được cơ quan chức năng mời lên làm việc để có phương án bảo đảm an toàn khi người phụ nữ được cho tâm lý bất thường, có hành động nguy hiểm ngay trên đường cao tốc.

Trước đó, chiều 3-11, một số tài xế lái ô tô trên cao tốc Liên Khương - Prenn bất ngờ bị người phụ nữ khoảng 40 tuổi lao ra chặn xe. Sự việc xảy ra ở đoạn đường gần trạm thu phí Định An, thuộc địa bàn Lâm Đồng.

Không dừng lại ở việc chặn đầu xe, người này còn ném vật cứng lên ô tô. Thấy người phụ nữ xuất hiện giữa đường, nhiều tài xế phải giảm tốc độ, đánh lái gấp để bảo đảm an toàn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, người phụ nữ có tâm lý không ổn định nên bên cạnh việc ngăn không cho người này vào lại cao tốc, lực lượng chức năng còn làm việc với gia đình để cùng phối hợp xử lý.

Cao tốc Liên Khương - Prenn dài 19km, nối quốc lộ 20 từ Đức Trọng đến chân đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tuyến đường được thiết kế mỗi chiều hai làn xe, tốc độ lưu thông 60 - 90km/h.

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    Chủ đề: Đức Trọng Lâm Đồng An toàn giao thông Đà Lạt Đèo Prenn cao tốc Liên Khương - Prenn

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