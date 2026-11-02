Trường nhận lại thầy giáo ở Đà Lạt bị buộc thôi việc gần 20 năm

Ông Lê Cao Tánh (phải), thầy giáo ở Đà Lạt bị buộc thôi việc gần 20 năm, nhận quyết định trở lại làm giáo viên - Ảnh: K.L.

Ngày 2-11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết ông Lê Cao Tánh (54 tuổi, ngụ Đà Lạt) đã được Trường THCS Nguyễn Du ở phường này tiếp nhận trở lại làm giáo viên.

Theo quyết định giám đốc thẩm, nhà trường phải nhận ông trở lại, trả lương và khôi phục chế độ bảo hiểm.

Vụ việc liên quan đến ông Tánh xảy ra cách đây 20 năm. Trường THCS Nguyễn Du khi đó là trường bán công, còn ông Tánh là giáo viên dạy Giáo dục công dân và Ngữ văn.

Khi ấy, trong giờ ra chơi, ông bị một học sinh chửi tục. Nóng tính, ông tát khiến học sinh này chảy máu mũi. Tháng 12-2006, nhà trường ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông.

Cho rằng hình thức kỷ luật không tương xứng với hành vi và trái quy định pháp luật, ông Tánh khiếu nại. Tuy nhiên, sau nhiều lần khiếu nại không thành, từ năm 2008, ông khởi kiện vụ việc ra tòa án. Đến nay, vụ việc trải qua 14 bản án, quyết định, từ sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm của tòa án các cấp cũng như các kháng nghị của viện kiểm sát.

Theo quyết định giám đốc thẩm mới đây, cùng với phán quyết yêu cầu nhà trường nhận ông Tánh trở lại làm việc, Trường THCS Nguyễn Du còn buộc phải trả cho ông Tánh gần 1,2 tỉ đồng (tương ứng với tiền lương từ tháng 12-2006 đến tháng 10-2026). Ông Tánh không yêu cầu khoản lãi chậm thi hành án, ước khoảng 400 triệu đồng, vì nhà trường còn nhiều khó khăn.

Sáng 2-11, hai bên thống nhất chia khoản tiền thành 3 đợt để trường chi trả cho ông Tánh, mỗi đợt 400 triệu đồng, dự kiến vào tháng 12-2026, tháng 12-2027 và tháng 3-2028. Buổi làm việc có sự chứng kiến của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng và lãnh đạo chính quyền địa phương.