Phạt người phụ nữ 12,5 triệu đồng, buộc gỡ bài đăng sai sự thật về giáo dục sức khỏe

Công an xã Tuy Đức làm việc với bà T.L. liên quan đến hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã biên giới Tuy Đức vừa xử phạt bà T.L. (31 tuổi, trú bon Bu Koh, xã Tuy Đức) 12,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook. Bà T.L. đồng thời bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên trang cá nhân.

Trước đó Công an xã Tuy Đức phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Thị Lan" đăng tải, chia sẻ bài viết liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh và triển khai chương trình giáo dục sức khỏe tại địa phương.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định bài viết có nội dung sai sự thật, thiếu căn cứ, sử dụng lời lẽ xuyên tạc, kích động, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của những cá nhân liên quan.

Công an xã Tuy Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và xác minh chủ tài khoản. Kết quả xác định tài khoản Facebook "Thị Lan" do bà T.L. quản lý, sử dụng.

Ngày 29-10, bà T.L. được mời đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, bà thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia không gian mạng.

Công an xã Tuy Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.L. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hành vi này vi phạm Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Ngoài phạt tiền 12,5 triệu đồng, bà T.L. còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải trên Facebook cá nhân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng tính chính xác và nguồn gốc thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.