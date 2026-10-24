Cảnh giác với thông tin sai về quy hoạch trung tâm hành chính mới tỉnh Thanh Hóa

Một góc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Gần đây, một số trang mạng xã hội cá nhân liên quan đến bất động sản đã lợi dụng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh tại phường Hạc Thành để đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng.

Mục đích chính của họ là nhằm tạo hiệu ứng kỳ vọng tăng giá bất động sản, từ đó kích thích tâm lý mua bán của nhà đầu tư và đẩy giá đất khu vực lên cao.

Trên thực tế, về quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh Thanh Hóa, việc nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm nhằm từng bước tập trung các cơ quan, tạo không gian làm việc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đây là cơ hội tổ chức lại không gian đô thị, giảm áp lực lên khu vực trung tâm hiện hữu.

Tuy nhiên, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 13-10-2026 mới thống nhất về chủ trương tiếp tục nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh và giao cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phương án quy hoạch để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh thông tin lan truyền về quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh Thanh Hóa, trên một số trang mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin liên quan đến Khu công nghiệp Lễ Môn ở phường Quảng Phú.

Trong đó có nội dung cho rằng Công ty Sakurai Việt Nam tại Khu công nghiệp Lễ Môn sẽ ngừng hoạt động và chuyển về Hoằng Hóa (cũ).

Trước thông tin lan truyền không chính xác, trên trang Facebook của Công ty Sakurai Việt Nam gửi toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tác của công ty đã có thông báo khẳng định thông tin "Khu công nghiệp Lễ Môn sẽ ngừng hoạt động và chuyển về Hoằng Hóa" trên mạng xã hội là không chính xác.

Việc các thông tin về phương án quy hoạch khu tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh và phương án di dời Khu công nghiệp Lễ Môn lan truyền không chính xác trên mạng xã hội đã và đang gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến giá nhà đất quanh khu vực nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh.

Từ đó gây tâm lý hoang mang trong cán bộ, công nhân, người lao động tại Nhà máy Sakurai Lễ Môn thuộc Công ty Sakurai Việt Nam.

Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác trên không gian mạng.

Người dân cần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, không rõ nguồn gốc, thiếu chính xác trên không gian mạng.