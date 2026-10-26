Phạt quản trị viên hội nhóm Facebook duyệt đăng tin sai sự thật về ‘giang hồ mạng’ Trường Con

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính quản trị viên hội nhóm Tộc Bàn Phím 1 liên quan việc duyệt đăng thông tin sai sự thật về "giang hồ mạng" Trường Con - Ảnh: Cục An ninh mạng

Ngày 26-10, theo thông tin từ cơ quan công an, Cục An ninh mạng đã phát hiện hội nhóm Facebook "Tộc Bàn Phím 1" thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật liên quan đến người được biết đến với biệt danh "giang hồ mạng" Trường Con.

Cục An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng làm việc với Nguyễn Quang Hà, là quản trị viên của hội nhóm này.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận đã duyệt đăng các nội dung, hình ảnh không đúng sự thật về Trường Con nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và tương tác. Hà khai chưa hưởng lợi từ việc đăng tải các nội dung trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và quá trình làm việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Quang Hà.

Việc xử phạt này căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hội nhóm "Tộc Bàn Phím 1" có khoảng 257.500 thành viên cũng được giao cho Công an TP Hải Phòng phối hợp với cá nhân liên quan quản lý, định hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm của quản trị viên các hội nhóm mạng xã hội trong kiểm duyệt nội dung. Việc duyệt đăng thông tin sai sự thật nhằm câu view, câu like có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, đồng thời gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người bị đề cập.