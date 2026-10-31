Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nữ tử tù Mỹ sống sót sau tiêm thuốc độc: 'Tôi vẫn đau đớn từng ngày'

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Nữ tử tù Christa Pike cho biết bà vẫn chịu những cơn đau liên tục và gặp khó khăn khi nói chuyện, sau khi sống sót qua vụ thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc bất thành tại bang Tennessee hồi tháng trước.

Nữ tử tù Mỹ sống sót sau tiêm thuốc độc: 'Tôi vẫn đau đớn từng ngày' - Ảnh 2.

Christa Pike, nữ tử tù duy nhất tại bang Tennessee, trong bức ảnh chụp năm 2004 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 30-10, trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ vụ hành quyết bất thành hồi tháng trước, Christa Pike, 50 tuổi, cho biết bà vẫn phải điều trị tại bệnh viện của nhà tù và gần như bị cách ly hoàn toàn.

"Kể từ đêm đó, không một khoảnh khắc nào tôi không thấy đau đớn. Toàn thân tôi đau nhức. Cánh tay, bàn tay và cổ họng đều đau. Đến giờ tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện", bà Pike chia sẻ.

Bà cũng bày tỏ sự đau lòng trước những sai sót trong quá trình thi hành án, cho rằng sự thiếu năng lực của những người liên quan đã đẩy nhiều người vào tình cảnh khủng khiếp.

"Tôi vẫn luôn nghĩ đến gia đình nạn nhân và những đau đớn, mất mát khủng khiếp mà họ đã phải chịu đựng", bà nói.

Năm 1995, Pike cùng bạn trai tra tấn và đâm chết Colleen Slemmer, một nữ sinh 19 tuổi học cùng trường. Khi đó mới 18 tuổi, Pike trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất từng bị tuyên án tử hình tại Mỹ.

Trong vụ hành quyết hồi tháng trước, bà Pike được tiêm hai liều pentobarbital, loại thuốc được sử dụng để thi hành án tử hình. Tuy nhiên theo các luật sư, thuốc có thể đã không đi vào máu đúng cách, mà tích tụ trong hai cánh tay, khiến da bà bị bỏng và phồng rộp.

Pike vẫn tỉnh táo trong phần lớn quá trình tiêm thuốc, liên tục kêu đau và bỏng rát trước khi bất tỉnh. Bà sau đó phải nhập viện, sử dụng máy thở trong nhiều ngày.

"Nỗi đau không chỉ về thể xác. Tôi còn đau đớn cả về tinh thần và trong sâu thẳm tâm hồn", nữ tử tù chia sẻ.

Bà cho biết mình đã chuẩn bị tinh thần để ra đi thanh thản, nhưng thay vào đó lại tỉnh dậy một mình trên giường bệnh trong trạng thái hoang mang. Bà nói hiện vẫn đang "cố tìm lời giải thích cho những gì đã xảy ra".

"Tôi không biết tại sao mình sống sót sau đêm đó. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Pike nói trong tuyên bố được bà đọc cho nhóm luật sư ghi lại từ nhà tù.

Theo các luật sư, đội thi hành án đã gặp nhiều khó khăn khi cố gắng đưa kim truyền thuốc độc vào tĩnh mạch ở cánh tay bà Pike, thậm chí lo ngại một tĩnh mạch có thể bị vỡ hoặc tổn thương.

Nữ tử tù vẫn tỉnh táo trong phần lớn quá trình tiêm thuốc độc và liên tục nói cánh tay mình bị đau cũng như bỏng rát trước khi bất tỉnh.

Sau vụ việc, Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã yêu cầu điều tra độc lập và hoãn một vụ hành quyết khác dự kiến diễn ra trong năm nay. Người đứng đầu Sở Cải huấn bang Tennessee cũng đã tuyên bố từ chức.

Hiện bà Pike vẫn chịu án tử hình. Các luật sư đang đề nghị giảm án cho bà xuống tù chung thân, song Thống đốc Lee cho rằng bản án nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên, trừ khi tòa án quyết định khác.

Nữ tử tù Mỹ sống sót sau tiêm thuốc độc: 'Tôi vẫn đau đớn từng ngày' - Ảnh 3.Nữ tử tù bị tiêm thuốc mà không chết nói gì sau khi tỉnh lại?

Nữ tử tù Christa Pike tỏ ra 'giận dữ và bối rối' sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện. Bà đã nói chuyện và hỏi về gia đình của nạn nhân đã bị bà sát hại 30 năm trước.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hành quyết Christa Pike tiêm thuốc độc Tennessee

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất