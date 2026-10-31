Nữ tử tù Mỹ sống sót sau tiêm thuốc độc: 'Tôi vẫn đau đớn từng ngày'

Christa Pike, nữ tử tù duy nhất tại bang Tennessee, trong bức ảnh chụp năm 2004 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 30-10, trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ vụ hành quyết bất thành hồi tháng trước, Christa Pike, 50 tuổi, cho biết bà vẫn phải điều trị tại bệnh viện của nhà tù và gần như bị cách ly hoàn toàn.

"Kể từ đêm đó, không một khoảnh khắc nào tôi không thấy đau đớn. Toàn thân tôi đau nhức. Cánh tay, bàn tay và cổ họng đều đau. Đến giờ tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện", bà Pike chia sẻ.

Bà cũng bày tỏ sự đau lòng trước những sai sót trong quá trình thi hành án, cho rằng sự thiếu năng lực của những người liên quan đã đẩy nhiều người vào tình cảnh khủng khiếp.

"Tôi vẫn luôn nghĩ đến gia đình nạn nhân và những đau đớn, mất mát khủng khiếp mà họ đã phải chịu đựng", bà nói.

Năm 1995, Pike cùng bạn trai tra tấn và đâm chết Colleen Slemmer, một nữ sinh 19 tuổi học cùng trường. Khi đó mới 18 tuổi, Pike trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất từng bị tuyên án tử hình tại Mỹ.

Trong vụ hành quyết hồi tháng trước, bà Pike được tiêm hai liều pentobarbital, loại thuốc được sử dụng để thi hành án tử hình. Tuy nhiên theo các luật sư, thuốc có thể đã không đi vào máu đúng cách, mà tích tụ trong hai cánh tay, khiến da bà bị bỏng và phồng rộp.

Pike vẫn tỉnh táo trong phần lớn quá trình tiêm thuốc, liên tục kêu đau và bỏng rát trước khi bất tỉnh. Bà sau đó phải nhập viện, sử dụng máy thở trong nhiều ngày.

"Nỗi đau không chỉ về thể xác. Tôi còn đau đớn cả về tinh thần và trong sâu thẳm tâm hồn", nữ tử tù chia sẻ.

Bà cho biết mình đã chuẩn bị tinh thần để ra đi thanh thản, nhưng thay vào đó lại tỉnh dậy một mình trên giường bệnh trong trạng thái hoang mang. Bà nói hiện vẫn đang "cố tìm lời giải thích cho những gì đã xảy ra".

"Tôi không biết tại sao mình sống sót sau đêm đó. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Pike nói trong tuyên bố được bà đọc cho nhóm luật sư ghi lại từ nhà tù.

Theo các luật sư, đội thi hành án đã gặp nhiều khó khăn khi cố gắng đưa kim truyền thuốc độc vào tĩnh mạch ở cánh tay bà Pike, thậm chí lo ngại một tĩnh mạch có thể bị vỡ hoặc tổn thương.

Nữ tử tù vẫn tỉnh táo trong phần lớn quá trình tiêm thuốc độc và liên tục nói cánh tay mình bị đau cũng như bỏng rát trước khi bất tỉnh.

Sau vụ việc, Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã yêu cầu điều tra độc lập và hoãn một vụ hành quyết khác dự kiến diễn ra trong năm nay. Người đứng đầu Sở Cải huấn bang Tennessee cũng đã tuyên bố từ chức.

Hiện bà Pike vẫn chịu án tử hình. Các luật sư đang đề nghị giảm án cho bà xuống tù chung thân, song Thống đốc Lee cho rằng bản án nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên, trừ khi tòa án quyết định khác.