Cho thiếu niên 'chưa ngoan' lau dọn nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục ý thức, dạy lòng biết ơn

Các thiếu niên có biểu hiện "chưa ngoan" được yêu cầu lau chùi, quét dọn mộ các Anh hùng liệt sĩ để giáo dục ý thức và lòng biết ơn - Ảnh: Công an phường Điện Bàn Đông

Mới đây, hình ảnh Công an phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) giáo dục các "cục cưng" có biểu hiện chưa ngoan bằng cách yêu cầu các em lau chùi, quét dọn mộ các Anh hùng liệt sĩ, với sự giám sát của phụ huynh, đã nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Trên Facebook, nhiều tài khoản chia sẻ lại hình ảnh, đưa ra các bình luận đánh giá cao cách làm gần gũi, giàu tính giáo dục này.

Sáng 2-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phụ trách Công an phường Điện Bàn Đông, cho biết hoạt động này đã được đơn vị triển khai từ năm 2025.

Theo ông Hồng, thời gian qua, trên địa bàn có nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, có biểu hiện chưa ngoan, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Công an phường thường mời các em cùng cha mẹ đến trao đổi, thông báo tình hình để gia đình phối hợp quản lý, giáo dục, giúp các em thay đổi nhận thức, không bị lôi kéo theo bạn bè xấu.

Có nhiều phụ huynh vào dịp cuối tuần chủ động đưa con đến công an phường để được rèn luyện, giáo dục - Ảnh: Công an phường Điện Bàn Đông

Bên cạnh tuyên truyền, lực lượng công an còn tổ chức cho các em lau dọn khuôn viên, quét dọn tại trụ sở. Có phụ huynh vào dịp cuối tuần chủ động đưa con đến công an phường để được rèn luyện, giáo dục, mong các em trưởng thành hơn, chăm chỉ học hành và biết nghe lời cha mẹ.

Đặc biệt, việc đưa các em đến Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc nằm đối diện trụ sở công an phường, để lau chùi, quét dọn các phần mộ còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo Trung tá Hồng, qua những công việc cụ thể, các em được nhắc nhớ về sự hy sinh của thế hệ cha ông. Nhiều người khi ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc và anh dũng hy sinh chỉ ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, lớn hơn các em hiện nay không bao nhiêu.

"Các em được sống trong hòa bình, có điều kiện ăn no, mặc đẹp, được gia đình chăm lo phải biết ơn những người đã hy sinh để mình có cuộc sống hôm nay, từ đó cố gắng học tập, rèn luyện để sau này có cuộc sống tốt hơn, có thể giúp đỡ gia đình và xã hội", ông Hồng chia sẻ.

Có những em sau khi được nghe, gặp gỡ, giáo dục đã xúc động bật khóc, từ đó thay đổi thái độ, chăm chỉ học tập hơn. Đây là điều khiến lực lượng công an địa phương tiếp tục duy trì cách làm này.

"Chúng tôi mong các em nhận ra những điều chưa đúng để sửa đổi, chứ không phải chỉ xử lý hay răn đe. Sự phối hợp của gia đình cũng rất quan trọng để giúp các em trưởng thành", ông Hồng nói.