Đưa nhóm thiếu niên đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ: Bài học về trách nhiệm với cộng đồng thay vì trừng phạt nghiêm khắc

Các thiếu niên chăm sóc các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Thay vì chỉ nhắc nhở hay xử phạt, việc đưa nhóm thiếu niên đến chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ mở ra một cách giáo dục nhẹ nhàng, giúp các em hiểu hơn về lòng biết ơn, giá trị của hòa bình và trách nhiệm với cộng đồng.

Việc Công an xã Phú Giáo đưa gần 20 thiếu niên từ 13-16 tuổi có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau đến chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ gợi ra một cách tiếp cận đáng suy ngẫm trong giáo dục người trẻ.

Theo luật sư Đặng Hoài Vũ (Đoàn luật sư TP.HCM), ở lứa tuổi mới lớn, những va chạm, mâu thuẫn với bạn bè đôi khi xuất phát từ sự bốc đồng, tâm lý muốn thể hiện bản thân hoặc thiếu kỹ năng giải quyết bất đồng. Nếu không được uốn nắn kịp thời, những chuyện tưởng chừng nhỏ có thể dẫn đến hành vi gây mất trật tự, thậm chí gây thương tích cho người khác.

Với nhóm thiếu niên được phát hiện có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau, việc ngăn chặn nguy cơ xung đột là cần thiết. Nhưng sau khi ngăn chặn, cách giúp các em nhìn nhận lại hành vi của mình cũng quan trọng không kém.

Hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ đưa các em đến một không gian khác, nơi những công việc giản dị như quét dọn, vệ sinh khuôn viên, chăm sóc phần mộ có thể trở thành bài học về cách ứng xử và trách nhiệm.

Đó không phải là hình thức trừng phạt nặng nề. Các em được tham gia những công việc phù hợp, có thể trực tiếp cảm nhận ý nghĩa của việc giữ gìn nơi tưởng niệm những người đã hy sinh vì đất nước. Từ đó câu chuyện về lòng biết ơn, sự bình yên và giá trị của cuộc sống không còn chỉ là những lời giảng giải xa xôi.

Khi tự tay dọn dẹp từng lối đi, chăm sóc những phần mộ liệt sĩ, các em có cơ hội hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ. Bạo lực, vì thế, không phải cách để giải quyết những bất đồng giữa những người trẻ.

Cách làm của Công an xã Phú Giáo có ý nghĩa giáo dục, cảm hóa, giúp các em nhận thức về lòng biết ơn, giá trị của hòa bình và trách nhiệm với cộng đồng thông qua trải nghiệm thực tế.

Theo luật sư Vũ, với nhóm thiếu niên này, cần nhìn nhận hoạt động chăm sóc nghĩa trang dưới góc độ giáo dục, phòng ngừa hơn là chỉ tập trung vào việc xử lý hành vi. Đây cũng là cách chuyển một tình huống có nguy cơ dẫn đến vi phạm thành cơ hội để các em học hỏi, tự nhìn lại mình.

Tuy nhiên điều quan trọng là cách tổ chức phải nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và hoàn cảnh của từng em. Hoạt động cần hướng đến sự tự giác, giúp các em hiểu vì sao mình cần thay đổi.

Đặc biệt, với những em đã bỏ học, thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc thường xuyên tụ tập bên ngoài, việc giáo dục không thể chỉ gói gọn trong một buổi hoạt động. Các em còn cần được người lớn lắng nghe, hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh.

Gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương có thể cùng phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân khiến các em dễ bị cuốn vào những cuộc xung đột, vận động các em trở lại trường học, học nghề hoặc tham gia những hoạt động cộng đồng phù hợp. Sự đồng hành ấy giúp các em có thêm lựa chọn tích cực, thay vì chỉ nhận được sự chú ý khi xảy ra chuyện.

Một đứa trẻ có hành vi chưa đúng không đồng nghĩa với việc em ấy không thể thay đổi. Ở tuổi 13-16, các em vẫn đang hình thành nhận thức, nhân cách và cách ứng xử với những người xung quanh. Điều cần thiết là người lớn vừa đặt ra giới hạn rõ ràng, vừa tạo cơ hội để các em sửa sai.

Từ câu chuyện ở Phú Giáo, có thể thấy giáo dục đôi khi bắt đầu bằng những việc rất giản dị. Một buổi quét dọn nghĩa trang, một lời giải thích về sự hy sinh của thế hệ đi trước hay một cuộc trò chuyện chân thành sau đó đều có thể giúp người trẻ nhìn nhận vấn đề theo cách khác.

Ngăn một cuộc đánh nhau là việc cần làm trước mắt. Nhưng giúp những người trẻ hiểu vì sao không nên dùng bạo lực, biết trân trọng cuộc sống bình yên và có trách nhiệm hơn với hành động của mình mới là mục tiêu lâu dài.

Và để làm được điều đó, các em cần không chỉ một bài học, mà còn cả sự kiên nhẫn và đồng hành của người lớn.

Mới đây, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM đã đưa nhóm gần 20 thiếu niên tới chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Nhóm thiếu niên này tuổi từ khoảng 13 đến 16, được phát hiện chuẩn bị đánh nhau, nhưng đã được công an xã ngăn chặn kịp thời. Sau khi bị đưa về trụ sở công an làm việc và tuyên truyền giáo dục, các thiếu niên đã nhận thức được hành vi vi phạm. Các thiếu niên được đưa tới nghĩa trang liệt sĩ địa phương để dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ.